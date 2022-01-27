https://sputnik-georgia.ru/20220127/verkhniy-lars-segodnya-doroga-otkryta-dlya-legkovushek-263924645.html

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек

Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен из-за высокой опасности схода лавин 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T13:51+0400

2022-01-27T13:51+0400

2022-01-27T13:59+0400

новости

грузия

национальное агентство окружающей среды

погода

верхний ларс

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено движение для легкового автотранспорта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за высокой опасности схода лавин утром в среду.Восстановить движение легковых автомобилей удалось в результате проведения очистительных работ. Однако, из-за гололеда на указанном отрезке сохраняется запрет для машин c прицепом и полуприцепомПо информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, погода, верхний ларс, грузинские дороги, машины и их водители