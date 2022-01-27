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Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек
Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен из-за высокой опасности схода лавин 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T13:51+0400
2022-01-27T13:51+0400
2022-01-27T13:59+0400
новости
грузия
национальное агентство окружающей среды
погода
верхний ларс
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено движение для легкового автотранспорта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за высокой опасности схода лавин утром в среду.Восстановить движение легковых автомобилей удалось в результате проведения очистительных работ. Однако, из-за гололеда на указанном отрезке сохраняется запрет для машин c прицепом и полуприцепомПо информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, погода, верхний ларс, грузинские дороги, машины и их водители
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковушек
13:51 27.01.2022 (обновлено: 13:59 27.01.2022)
Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен из-за высокой опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik.
На дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено движение для легкового автотранспорта, говорится в сообщении
на сайте департамента автомобильных дорог.
Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за высокой опасности схода лавин утром в среду.
Восстановить движение легковых автомобилей удалось в результате проведения очистительных работ. Однако, из-за гололеда на указанном отрезке сохраняется запрет для машин c прицепом и полуприцепом
По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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