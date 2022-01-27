https://sputnik-georgia.ru/20220127/vrach-nazval-sposoby-izbezhat-trombozov-posle-perenesennogo-covid-19-263905144.html

Врач назвал способы избежать тромбозов после перенесенного COVID-19

Врач назвал способы избежать тромбозов после перенесенного COVID-19

Одно из самых неприятных и тяжелых последствий коронавируса обсудил доктор медицинских наук, профессор Коте Чахунашвили

2022-01-27T06:30+0400

2022-01-27T06:30+0400

2022-01-27T06:30+0400

общество

новости

здоровье

коронавирус covid-19

советы врачей

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23835/22/238352217_0:86:3077:1816_1920x0_80_0_0_11a919c6e0053a1de17645d37f396648.jpg

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Тромбозы – одно из самых серьезных осложнений после COVID-19 и они могут привести к инсультам и инфарктам.Чтобы избежать таких проблем, во время лечения коронавируса врачи назначают пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эти лекарства позволяют провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования.Доктор медицинских наук, профессор Коте Чахунашвили в беседе с Sputnik Грузия отметил, что в том случае, если человек здоровый, ему не нужны такие препараты.Специалист рекомендовал гражданам контролировать состояние здоровья в течение месяца после выписки.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

общество, новости, здоровье, коронавирус covid-19, советы врачей, справки