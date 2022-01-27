https://sputnik-georgia.ru/20220127/vrach-nazval-sposoby-izbezhat-trombozov-posle-perenesennogo-covid-19-263905144.html
Врач назвал способы избежать тромбозов после перенесенного COVID-19
Врач назвал способы избежать тромбозов после перенесенного COVID-19
Одно из самых неприятных и тяжелых последствий коронавируса обсудил доктор медицинских наук, профессор Коте Чахунашвили
2022-01-27T06:30+0400
2022-01-27T06:30+0400
2022-01-27T06:30+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Тромбозы – одно из самых серьезных осложнений после COVID-19 и они могут привести к инсультам и инфарктам.Чтобы избежать таких проблем, во время лечения коронавируса врачи назначают пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эти лекарства позволяют провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования.Доктор медицинских наук, профессор Коте Чахунашвили в беседе с Sputnik Грузия отметил, что в том случае, если человек здоровый, ему не нужны такие препараты.Специалист рекомендовал гражданам контролировать состояние здоровья в течение месяца после выписки.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
общество, новости, здоровье, коронавирус covid-19, советы врачей, справки
Врач назвал способы избежать тромбозов после перенесенного COVID-19
Одно из самых неприятных и тяжелых последствий коронавируса обсудил доктор медицинских наук, профессор Коте Чахунашвили
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Тромбозы – одно из самых серьезных осложнений после COVID-19 и они могут привести к инсультам и инфарктам.
Чтобы избежать таких проблем, во время лечения коронавируса врачи назначают пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эти лекарства позволяют провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования.
Доктор медицинских наук, профессор Коте Чахунашвили в беседе с Sputnik Грузия
отметил, что в том случае, если человек здоровый, ему не нужны такие препараты.
"Если человек здоровый и его ничего не беспокоит, то нежелательно давать ему антикоагулянты. В том случае, если у человека повышенный риск тромбозов из-за разных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, то антикоагулянты назначаются или продолжаются", – отметил Чахунашвили.
Специалист рекомендовал гражданам контролировать состояние здоровья в течение месяца после выписки.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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