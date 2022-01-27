https://sputnik-georgia.ru/20220127/za-dva-goda-v-adzharii-poyavilos-okolo-sta-turisticheskikh-obektov-263908008.html

За два года в Аджарии появилось около ста туристических объектов

За два года в Аджарии появилось около ста туристических объектов

60% туробъектов открылись в высокогорье, а 40% – в городах Батуми и Кобулети 27.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Около ста туристических объектов появилось в черноморском крае Аджария за последние два года, сообщает департамент туризма и курортов автономной республики.Как отмечают в ведомстве, несмотря на пандемию коронавируса, во всех районах Аджарии открылись гостиницы, кафе-рестораны, коттеджи, глэмпинги (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе – ред.).В Департаменте туризма и курортов региона отмечают, что 60% туробъектов открылись в высокогорной Аджарии, а 40% – в Батуми и Кобулети.Помимо туристических объектов, в высокогорной Аджарии появились и новые туристические продукты и направления. В частности, каньонинг в селе Учхо, экстремальная велодорожка в нижнем Шуахеви, были открыты туристические убежища и зона для пикника в Джвариминдори.Туристические маршруты Капнистави, Чирухи и Горджми были добавлены к туристическим продуктам в 2020-2021 годах.Как отмечают в Департаменте туризма и курортов Аджарии, добавление новых туристических проектов намечено и в 2022 году. В частности, в этом году планируется строительство туристической инфраструктуры на болотах Испани и установка тропинки, поднимающей к крепости Хихани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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