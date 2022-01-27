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Застрелил убийцу племянника: детали криминальной драмы на востоке Грузии
Застрелил убийцу племянника: детали криминальной драмы на востоке Грузии
По предварительной версии, мужчина отомстил за убийство своего племянника, которое произошло в 2005 году 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T14:24+0400
2022-01-27T14:24+0400
2022-01-27T14:24+0400
происшествия
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георгий мгебришвили
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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Причиной убийства 36-летнего жителя села Калаури (регион Кахети) Гелы Чагиашвили стала месть за преступление 17-летней давности – детали криминальной драмы появились в грузинских СМИ.Накануне Чагиашвили был застрелен из охотничьего ружья. Подозреваемый в совершении убийства, 60-летний Георгий Мгебришвили, уже задержан.Как передает телеканал "Рустави 2", единственным мотивом случившегося близкие и родственники погибшего рассматривают месть. Дело касается случая, который произошел в 2005 году. Тогда Чагиашвили смертельно ранил племянника Мгебришвили. За совершенное преступление Чагиашвили был приговорен к лишению свободу сроком на 11 лет.По информации очевидцев, Чагиашвили получил три ранения из охотничьего оружия. Во время инцидента молодой человек попытался сбежать, однако одна пуля попала ему в голову. В результате Чагиашвили скончался на месте.После случившегося 60-летний мужчина сам сдался полиции. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Теперь Мгебришвили грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, георгий мгебришвили
Застрелил убийцу племянника: детали криминальной драмы на востоке Грузии
По предварительной версии, мужчина отомстил за убийство своего племянника, которое произошло в 2005 году
ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Причиной убийства 36-летнего жителя села Калаури (регион Кахети) Гелы Чагиашвили стала месть за преступление 17-летней давности – детали криминальной драмы появились в грузинских СМИ.
Накануне Чагиашвили был застрелен из охотничьего ружья. Подозреваемый в совершении убийства, 60-летний Георгий Мгебришвили, уже задержан.
Как передает телеканал "Рустави 2
", единственным мотивом случившегося близкие и родственники погибшего рассматривают месть. Дело касается случая, который произошел в 2005 году. Тогда Чагиашвили смертельно ранил племянника Мгебришвили. За совершенное преступление Чагиашвили был приговорен к лишению свободу сроком на 11 лет.
"Он убил его племянника. Этот несчастный отбыл наказание, сидел в тюрьме 11 лет … Никаких угроз не было. Это месть, другой причины не может бить", – рассказал Варден Кевхишвили.
По информации очевидцев, Чагиашвили получил три ранения из охотничьего оружия. Во время инцидента молодой человек попытался сбежать, однако одна пуля попала ему в голову. В результате Чагиашвили скончался на месте.
После случившегося 60-летний мужчина сам сдался полиции. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Теперь Мгебришвили грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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