https://sputnik-georgia.ru/20220127/zenit---anadolu-efes-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-263910503.html

"Зенит" - "Анадолу Эфес": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

"Зенит" - "Анадолу Эфес": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

В рамках XXIII тура регулярного чемпионата Евролиги питерский "Зенит" на своем паркете примет стамбульский "Анадолу Эфес" 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T10:17+0400

2022-01-27T10:17+0400

2022-01-27T10:17+0400

спорт

баскетбол

евролига

прогноз на баскетбольный матч

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"Зенит" и "Анадолу Эфес" пока находятся в зоне плей-офф. Но если "Зенит" комфортно чувствует себя на пятой позиции, то турецкая команда располагается на восьмом месте и в любой момент может покинуть заветную восьмерку.В текущем календарном году "Зенит" провел четыре матча, одержав две победы и потерпев два поражения. В Единой Лиге ВТБ подопечные Паскуаля максимально выложились в игре против ЦСКА (81:68), после чего сил на "Монако" в домашней игре уже не хватило (77:86). Для "Зенита" это поражение стало в Евролиге первым за последние пять встреч.Что касается "Анадолу", то турки начали год поражением от "Барселоны" (77:82), после чего последовали три победы – две в национальном чемпионате и одна в Евролиге. И все же в Санкт-Петербург "Эфес" приедет не в самом лучшем настроении после поражения от "Пинар Каршыяка" (73:78) в чемпионате Турции.Любопытно, но в предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу "Анадолу" можно поставить с коэффициентом 1,7 (против 1,95 у "Зенита"). Честно говоря, логика не совсем понятна. Между собой соперники встречались четыре раза, и трижды успех праздновал российский клуб. Кстати, победил "Зенит" и в матче первого круга (90:79).Как мне кажется, предсказать исход данного противостояния будет непросто. Поэтому оставим результат в стороне и поговорим о "тотале". После Нового года "Анадолу" провел пять матчей и во всех играх соперники на двоих набирали больше 151 очка. "Зенит" не столь результативен, но две последние игры, против "Автодора" (93:75) и "Монако" (77:86), получились веселыми. Думаю, что матч против турецкой команды не станет скучным и соперники пробьют "тотал" в 154 очка.Ставка: команды наберут больше 154,5 очка за 1,75.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч