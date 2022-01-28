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Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу – фото с места ЧП
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу – фото с места ЧП
Атаку удалось отразить – сбитые снаряды упали в районе взлетно-посадочной полосы 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T12:29+0400
2022-01-28T12:29+0400
2022-01-28T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.Атака с воздуха произошла в 4:30 по местному времени (5:30 тбс), снаряды удалось перехватить благодаря системе ПВО.Не менее шести ракет были сбиты и упали в районе взлетно-посадочной полосы. В результате поврежден самолет, который находился на стоянке. Подробности выясняются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, в мире, багдад
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу – фото с места ЧП
Атаку удалось отразить – сбитые снаряды упали в районе взлетно-посадочной полосы
ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik.
Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщает РИА Новости
со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
Атака с воздуха произошла в 4:30 по местному времени (5:30 тбс), снаряды удалось перехватить благодаря системе ПВО.
Не менее шести ракет были сбиты и упали в районе взлетно-посадочной полосы. В результате поврежден самолет, который находился на стоянке.
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