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Более сотни фур все еще остаются на границе России с Грузией из-за непогоды
Более сотни фур все еще остаются на границе России с Грузией из-за непогоды
Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен из-за высокой опасности схода лавин утром в среду 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T12:44+0400
2022-01-28T12:44+0400
2022-01-28T12:49+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Около 150 грузовиков все еще остаются на таможенном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии, столько же машин переехали на территорию Грузии, заявил представитель российских экстренных служб.Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за высокой опасности схода лавин утром в среду.По его словам, по состоянию на 06:00 мск пятницы на пункте пропуска Верхний Ларс находилась 141 фура. "Осуществлен пропуск на территорию Грузии 149 автомашин", – добавил собеседник агентства.В настоящее время, согласно информации департамента автомобильных дорог Грузии, в результате проведения очистительных работ удалось восстановить движение легковых автомобилей. Однако из-за гололеда на указанном отрезке сохраняется запрет для машин c прицепом и полуприцепом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, грузия, ситуация на военно-грузинской дороге, верхний ларс, военно-грузинская дорога, дороги, грузино-российская граница, погода
Более сотни фур все еще остаются на границе России с Грузией из-за непогоды
12:44 28.01.2022 (обновлено: 12:49 28.01.2022)
Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен из-за высокой опасности схода лавин утром в среду
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Около 150 грузовиков все еще остаются на таможенном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии, столько же машин переехали на территорию Грузии, заявил представитель российских экстренных служб.
Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за высокой опасности схода лавин утром в среду.
"Пограничная полиция Грузии из-за непогоды ограничивала движение всех видов транспорта до 12:00 мск 27 января на участке автодороги А-161 Владикавказ - Верхний Ларс на выезд из России", – сказал собеседник РИА Новости.
По его словам, по состоянию на 06:00 мск пятницы на пункте пропуска Верхний Ларс находилась 141 фура. "Осуществлен пропуск на территорию Грузии 149 автомашин", – добавил собеседник агентства.
В настоящее время, согласно информации департамента автомобильных дорог Грузии, в результате проведения очистительных работ удалось восстановить движение легковых автомобилей. Однако из-за гололеда на указанном отрезке сохраняется запрет для машин c прицепом и полуприцепом.
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