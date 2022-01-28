https://sputnik-georgia.ru/20220128/bolee-sotni-fur-vse-esche-ostayutsya-na-granitse-rossii-s-gruziey-iz-za-nepogody-263950502.html

Более сотни фур все еще остаются на границе России с Грузией из-за непогоды

Более сотни фур все еще остаются на границе России с Грузией из-за непогоды

Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен из-за высокой опасности схода лавин утром в среду 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Около 150 грузовиков все еще остаются на таможенном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии, столько же машин переехали на территорию Грузии, заявил представитель российских экстренных служб.Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за высокой опасности схода лавин утром в среду.По его словам, по состоянию на 06:00 мск пятницы на пункте пропуска Верхний Ларс находилась 141 фура. "Осуществлен пропуск на территорию Грузии 149 автомашин", – добавил собеседник агентства.В настоящее время, согласно информации департамента автомобильных дорог Грузии, в результате проведения очистительных работ удалось восстановить движение легковых автомобилей. Однако из-за гололеда на указанном отрезке сохраняется запрет для машин c прицепом и полуприцепом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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