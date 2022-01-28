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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 17 066
Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 17 066
За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, выздоровели за сутки 5 397 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T10:55+0400
2022-01-28T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 17 066.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 127 234 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 397 человек, а с начала пандемии – 986 928. Скончались 14 870 (+30 за сутки).За сутки сделано 64 412 тестов, из которых 41 613 – на антиген и 22 799 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 26,5%, за последние 14 дней – 17,88%, за последние семь дней – 22,1%.Всего в Грузии сделано 2 695 237 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 7 997 прививок.В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 4 894, в ковид-гостиницах – 2 143.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 17 066

10:55 28.01.2022 (обновлено: 12:31 28.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112 - эпидемия коронавируса
Скорая помощь 112 - эпидемия коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, выздоровели за сутки 5 397
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 17 066.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 127 234 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 397 человек, а с начала пандемии – 986 928. Скончались 14 870 (+30 за сутки).
За сутки сделано 64 412 тестов, из которых 41 613 – на антиген и 22 799 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 26,5%, за последние 14 дней – 17,88%, за последние семь дней – 22,1%.
Всего в Грузии сделано 2 695 237 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 7 997 прививок.
В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 4 894, в ковид-гостиницах – 2 143.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
© photo: Sputnik / Konstantin IvanovКоронавирус в Грузии. Суточный прирост
Коронавирус в Грузии. Суточный прирост - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2022
Коронавирус в Грузии. Суточный прирост
© photo: Sputnik / Konstantin Ivanov
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