https://sputnik-georgia.ru/20220128/circus-mircus-chto-izvestno-o-gruppe-kotoraya-predstavit-gruziyu-na-evrovidenii---2022-263922198.html

Circus Mircus: что известно о группе, которая представит Грузию на "Евровидении - 2022"

Circus Mircus: что известно о группе, которая представит Грузию на "Евровидении - 2022"

Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2022" представит группа Circus Mircus. Однако грузинскому слушателю музыканты не очень знакомы, и мы... 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T08:08+0400

2022-01-28T08:08+0400

2022-01-28T08:08+0400

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В этому году грузинские представители на Евровидении выбрали интересную, на наш взгляд, тактику – они не показывают лиц, не называют имен, не дают интервью, не светятся на экранах и даже свою конкурсную песню пока не представили. Интрига! Посмотрим, что она принесет, а главное – что за этой интригой таится.Почему Circus Mircus?Интернациональное музыкальное трио Circus Mircus было создано в 2020 году в период пандемии. Несмотря на то, что коллектив существует не так долго, он уже успел выпустить десять музыкальных и, надо отметить, довольно качественных клипов в самых разных жанрах.Ребята познакомились в цирковой академии в Тбилиси. Один из участников бэнда шутит, что самыми бездарными в труппе оказались они. Видимо, именно это их и сблизило. После окончания академии парни решили попробовать себя в музыке.Члены группы любят эпатажно выглядеть, говорить и часто шутят. Порой, можно подумать, что все, что происходит вокруг музыкантов – сюр, а все сказанное ими – просто сказка. В общем, ребята настоящие шоумены!Ограничение одно – без ограничений"У всех групп есть какие-то жанровые рамки, какое-то конкретное музыкальное направление, которому они следуют. Мы же поняли, что однажды можем захотеть делать рок, на другой день французский поп или вообще музыку из прогноза погоды", – говорит один из членов группы.Уникальный в звучании Circus Mircus охватывает множество жанров, причудливо отражая внутренний мир и жизненный опыт каждого участника группы.Музыканты уверено говорят: "Краеугольный камень группы – никаких музыкальных рамок". Парни не хотят "оковывать" себя какими-то рамками во всем, и что самое главное – в музыке. Интересно, что визуальная часть для группы важна ровно так же, как музыка. Это можно легко заметить даже по маленьким эстетическим видео на их странице, где они общаются с поклонниками, отвечая на их вопросы.Даже эти видеозаписи стильные, полные интересных деталей в виде декораций, одежды или просто локаций. Однозначно, вкус у Circus Mircus есть и он хороший!Интригующая детальКак мы уже отметили, участники группы не показывают своих лиц ни в видео, ни на фотографиях. Это хорошая деталь для того, чтобы подогревать интерес зрителей, которая, в принципе, сработала. На странице Eurovision Georgia пользователи интересуются в комментариях, кто же эти ребята, но ответ мы узнаем, видимо, только на конкурсе. Хотя и это не точно, ведь пока неизвестно, какую именно песню исполнит группа и какой у них будет номер. Известно только то, что Грузия выступит в первой части второго полуфинала 12 мая.Кстати, на вопрос "вы собираете выиграть Евровидение или дурака валять", Circus Mircus не без юмора отвечает, что они намерены не только выиграть конкурс, но и ожидают, что государство наградит их миллионом, как и олимпийских чемпионов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

культура, новости, грузия, евровидение, грузинский шоу-бизнес