https://sputnik-georgia.ru/20220128/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-28-yanvarya-263947825.html
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 28 января
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 28 января
Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в грузинской столице 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T12:14+0400
2022-01-28T12:14+0400
2022-01-28T12:14+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Грузинские медики из 17 066 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 9 256 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 64 412 тестов на коронавирус, 41 613 – на антиген, 22 799 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 127 234 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 397 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 986 928 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 пациентов, а с начала пандемии – 14 870.На данный момент в Грузии 125 410 активных случаев, из них 4 894 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 992 пациентов тяжелое, из них 280 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 143 пациента находится в ковид-гостиницах, 93 339 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 42 человека.Показатель положительности по данным на 27 января составляет 26,5%, за две недели – 17,88%, за семь дней – 22,10%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 28 января
Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik.
Грузинские медики из 17 066 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 9 256 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 865
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 48
В стране за последние сутки сделано 64 412 тестов на коронавирус, 41 613 – на антиген, 22 799 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 127 234 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 397 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 986 928 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 пациентов, а с начала пандемии – 14 870.
На данный момент в Грузии 125 410 активных случаев, из них 4 894 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 992 пациентов тяжелое, из них 280 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 143 пациента находится в ковид-гостиницах, 93 339 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 42 человека.
Показатель положительности по данным на 27 января составляет 26,5%, за две недели – 17,88%, за семь дней – 22,10%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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