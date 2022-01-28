https://sputnik-georgia.ru/20220128/esche-odna-pobeda-poluchit-li-shakhmatistka-nona-gaprindashvili-5-mln-dollarov-ot-netflix-263946799.html

Еще одна победа: получит ли шахматистка Нона Гаприндашвили 5 млн долларов от Netflix?

Еще одна победа: получит ли шахматистка Нона Гаприндашвили 5 млн долларов от Netflix?

Дело касается мини-сериала Netflix "Ход королевы", в котором, согласно иску, содержится неверная информация о карьерных достижениях Гаприндашвили 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T11:29+0400

2022-01-28T11:29+0400

2022-01-28T11:29+0400

спорт

новости

грузия

тбилиси

сша

нона гаприндашвили

калифорния

суд

netflix

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24728/76/247287650_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_ca16a50019a889f994e79ffc2a08c6cf.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Окружной суд США Центрального округа Калифорнии не поддержал ходатайство Netflix о прекращении производства по иску легендарной грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против американской корпорации.Юридическая фирма BLB, представляющая интересы Гаприндашвили, поздравила Грузию с еще одной "исторической победой" Гаприндашвили.Дело касается мини-сериала Netflix "Ход королевы". Согласно иску, в фильме содержится неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили. В частности, в одном из эпизодов говорится, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что не соответствует действительности.В одном из эпизодов фильма описаны события 1968 года, когда Гаприндашвили уже сыграла с более чем 50 шахматистами-мужчинами. Еще одна досадная для шахматистки оплошность Netflix – в фильме ее представили как российскую, а не грузинскую шахматистку.Нона Гаприндашвили в качестве компенсации за моральный ущерб требует от Netflix 5 миллионов долларов. Ее интересы в суде представляет группа американских и грузинских юристов.Нона Гаприндашвили – пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год). Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза "Шахматный Оскар".Гаприндашвили начала играть в шахматы в пять лет. С 12 лет занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

сша

калифорния

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, тбилиси, сша, нона гаприндашвили, калифорния, суд, netflix, шоу-бизнес