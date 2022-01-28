https://sputnik-georgia.ru/20220128/frantsiya-prostilas-s-akterom-gasparom-ulelem-263946204.html

Франция простилась с актером Гаспаром Ульелем

Франция простилась с актером Гаспаром Ульелем

Звезда "Ганнибала" погиб в результате столкновения с лыжником на курорте Розьер в Савойе 19 января 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Похороны 37-летнего актера Гаспара Ульеля прошли во Франции – прощание состоялось в парижской церкви Святого Евстафия.Звезда "Ганнибала" погиб в результате столкновения с лыжником на курорте Розьер в Савойе 19 января. Ульель получил черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу вертолетом, однако врачи не смогли его спасти.Торжественную церемонию прощания с Ульелем посетили его родные и коллеги-актеры: Катрин Денев, Венсан Кассель, Одри Тоту, Изабель Юппер, Леа Сейду, Луи Гаррель, Жереми Ренье, Мелани Тьерри, Матье Амальрик, а также директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и многие другие. На похоронах также присутствовала мать Гаспара, его подруга, модель Гаэль Пьетри с их пятилетним сыном Орсо. Пара была в отношениях девять лет.В храме у дверей в церковь установили черно-белую фотографию актера и букет белых цветов. А когда его гроб вынесли из церкви, то все присутствующее проводили его в последний путь аплодисментами.Что касается трагедии 19 января, по данным следствия, в тот момент актер был без шлема, потерял равновесие и врезался в другого лыжника, гражданина Литвы, на пересечении двух "синих" спусков. Однако, по словам эксперта, даже наличие шлема не спасло бы актера. Удар был настолько сильным, что мог быть сравним с ударом о стену на скорости 40 км/час. Второй лыжник травм не получил, он был в шлеме. Международную известность Ульель приобрел после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене "Долгая помолвка" (экранизация одноименного романа Себастьяна Жапризо).Ульель дважды становился лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар". Он известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Это всего лишь конец света", "Долгая помолвка" и "Сен-Лоран. Стиль – это я".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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франция, шоу-бизнес, зарубежные звезды, гаспар ульель