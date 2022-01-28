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Глава МИД России ответит на вопросы журналистов по актуальным темам
Глава МИД России ответит на вопросы журналистов по актуальным темам
Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке состоится в... 28.01.2022, Sputnik Грузия
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Лавров ответит на вопросы ведущих нескольких радиостанций: Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Интервью в формате видеоконференции можно будет посмотреть на сайте Sputnik Грузия.
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россия, новости

Глава МИД России ответит на вопросы журналистов по актуальным темам

11:00 28.01.2022 (обновлено: 11:07 28.01.2022)
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2022
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке состоится в пятницу, 28 января, в 12:00 по тбилисскому времени.
Лавров ответит на вопросы ведущих нескольких радиостанций: Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
Интервью в формате видеоконференции можно будет посмотреть на сайте Sputnik Грузия.
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