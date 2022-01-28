https://sputnik-georgia.ru/20220128/glava-mid-rossii-otvetit-na-voprosy-zhurnalistov-po-aktualnym-temam-263936880.html
Глава МИД России ответит на вопросы журналистов по актуальным темам
Глава МИД России ответит на вопросы журналистов по актуальным темам
Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке состоится в... 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T11:00+0400
2022-01-28T11:00+0400
2022-01-28T11:07+0400
россия
новости
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Лавров ответит на вопросы ведущих нескольких радиостанций: Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Интервью в формате видеоконференции можно будет посмотреть на сайте Sputnik Грузия.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости
Глава МИД России ответит на вопросы журналистов по актуальным темам
11:00 28.01.2022 (обновлено: 11:07 28.01.2022)
Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке состоится в пятницу, 28 января, в 12:00 по тбилисскому времени.
Лавров ответит на вопросы ведущих нескольких радиостанций: Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
Интервью в формате видеоконференции можно будет посмотреть на сайте Sputnik Грузия.