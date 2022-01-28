https://sputnik-georgia.ru/20220128/glava-mid-rossii-otvetit-na-voprosy-zhurnalistov-po-aktualnym-temam-263936880.html

Глава МИД России ответит на вопросы журналистов по актуальным темам

Глава МИД России ответит на вопросы журналистов по актуальным темам

Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке состоится в... 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T11:00+0400

2022-01-28T11:00+0400

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Лавров ответит на вопросы ведущих нескольких радиостанций: Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Интервью в формате видеоконференции можно будет посмотреть на сайте Sputnik Грузия.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости