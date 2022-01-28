https://sputnik-georgia.ru/20220128/gruziya-poluchit-30-millionov-evro-na-reformu-sistemy-vodosnabzheniya-263971932.html

Грузия получит 30 миллионов евро на реформу системы водоснабжения

Грузия получит 30 миллионов евро на реформу системы водоснабжения

Поддержка реформы со стороны AFD полностью соответствует Программе устойчивого развития Грузии, финансируемой Азиатским банком развития 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T23:06+0400

2022-01-28T23:06+0400

2022-01-28T23:06+0400

экономика

новости

грузия

франция

минфин грузии

объединенная компания по водоснабжению грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23945/25/239452567_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0a7d3b3a9048528e322482fc63d802c6.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Представители министерства финансов Грузии и Агентства развития Франции в пятницу подписали соглашение, согласно которому Грузия для программы реформы сектора водоснабжения и системы сточных вод получит 30 миллионов евро, говорится в сообщении Минфина Грузии.В Министерстве финансов отмечают, что поддержка этой реформы со стороны AFD полностью соответствует Программе устойчивого развития Грузии, финансируемой Азиатским банком развития (АБР). Агентство развития Франции поддерживает Грузию в усилении управления в секторе водоснабжения и системы сточных вод в городах и сельской местности,Азиатский банк развития в прошлом году выделил финансовые ресурсы двумя траншами по 115,31 миллиона евро на финансирование Программы устойчивого развития сектора водоснабжения и водоотведения.К 2025 году в каждом городе Грузии будет постоянное водоснабжение >>Водоснабжение в Грузии колеблется от четырех до 24 часов в сутки, что представляет значительный риск для здоровья во время пандемии коронавируса. Около 92% городского и 64% сельского населения имеют водопроводную воду, в то время как 84% городского и 20% сельского населения имеют доступ к канализационным системам, и только 36% всего населения имеет доступ к системе очистки сточных вод.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, франция, минфин грузии, объединенная компания по водоснабжению грузии