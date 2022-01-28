https://sputnik-georgia.ru/20220128/gruziya-poluchit-30-millionov-evro-na-reformu-sistemy-vodosnabzheniya-263971932.html
Грузия получит 30 миллионов евро на реформу системы водоснабжения
Грузия получит 30 миллионов евро на реформу системы водоснабжения
Поддержка реформы со стороны AFD полностью соответствует Программе устойчивого развития Грузии, финансируемой Азиатским банком развития 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T23:06+0400
2022-01-28T23:06+0400
2022-01-28T23:06+0400
экономика
новости
грузия
франция
минфин грузии
объединенная компания по водоснабжению грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23945/25/239452567_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0a7d3b3a9048528e322482fc63d802c6.jpg
ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Представители министерства финансов Грузии и Агентства развития Франции в пятницу подписали соглашение, согласно которому Грузия для программы реформы сектора водоснабжения и системы сточных вод получит 30 миллионов евро, говорится в сообщении Минфина Грузии.В Министерстве финансов отмечают, что поддержка этой реформы со стороны AFD полностью соответствует Программе устойчивого развития Грузии, финансируемой Азиатским банком развития (АБР). Агентство развития Франции поддерживает Грузию в усилении управления в секторе водоснабжения и системы сточных вод в городах и сельской местности,Азиатский банк развития в прошлом году выделил финансовые ресурсы двумя траншами по 115,31 миллиона евро на финансирование Программы устойчивого развития сектора водоснабжения и водоотведения.К 2025 году в каждом городе Грузии будет постоянное водоснабжение >>Водоснабжение в Грузии колеблется от четырех до 24 часов в сутки, что представляет значительный риск для здоровья во время пандемии коронавируса. Около 92% городского и 64% сельского населения имеют водопроводную воду, в то время как 84% городского и 20% сельского населения имеют доступ к канализационным системам, и только 36% всего населения имеет доступ к системе очистки сточных вод.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23945/25/239452567_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_fbf6c60ba6ca36b1d82bed891b310394.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, франция, минфин грузии, объединенная компания по водоснабжению грузии
Грузия получит 30 миллионов евро на реформу системы водоснабжения
Поддержка реформы со стороны AFD полностью соответствует Программе устойчивого развития Грузии, финансируемой Азиатским банком развития
ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik.
Представители министерства финансов Грузии и Агентства развития Франции в пятницу подписали соглашение, согласно которому Грузия для программы реформы сектора водоснабжения и системы сточных вод получит 30 миллионов евро, говорится в сообщении
Минфина Грузии.
В Министерстве финансов отмечают, что поддержка этой реформы со стороны AFD полностью соответствует Программе устойчивого развития Грузии, финансируемой Азиатским банком развития (АБР). Агентство развития Франции поддерживает Грузию в усилении управления в секторе водоснабжения и системы сточных вод в городах и сельской местности,
Азиатский банк развития в прошлом году выделил финансовые ресурсы двумя траншами по 115,31 миллиона евро на финансирование Программы устойчивого развития сектора водоснабжения и водоотведения.
Водоснабжение в Грузии колеблется от четырех до 24 часов в сутки, что представляет значительный риск для здоровья во время пандемии коронавируса. Около 92% городского и 64% сельского населения имеют водопроводную воду, в то время как 84% городского и 20% сельского населения имеют доступ к канализационным системам, и только 36% всего населения имеет доступ к системе очистки сточных вод.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.