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Грузия получит 30 миллионов евро на реформу системы водоснабжения
Грузия получит 30 миллионов евро на реформу системы водоснабжения
Поддержка реформы со стороны AFD полностью соответствует Программе устойчивого развития Грузии, финансируемой Азиатским банком развития 28.01.2022, Sputnik Грузия
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2022-01-28T23:06+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Представители министерства финансов Грузии и Агентства развития Франции в пятницу подписали соглашение, согласно которому Грузия для программы реформы сектора водоснабжения и системы сточных вод получит 30 миллионов евро, говорится в сообщении Минфина Грузии.В Министерстве финансов отмечают, что поддержка этой реформы со стороны AFD полностью соответствует Программе устойчивого развития Грузии, финансируемой Азиатским банком развития (АБР). Агентство развития Франции поддерживает Грузию в усилении управления в секторе водоснабжения и системы сточных вод в городах и сельской местности,Азиатский банк развития в прошлом году выделил финансовые ресурсы двумя траншами по 115,31 миллиона евро на финансирование Программы устойчивого развития сектора водоснабжения и водоотведения.К 2025 году в каждом городе Грузии будет постоянное водоснабжение &gt;&gt;Водоснабжение в Грузии колеблется от четырех до 24 часов в сутки, что представляет значительный риск для здоровья во время пандемии коронавируса. Около 92% городского и 64% сельского населения имеют водопроводную воду, в то время как 84% городского и 20% сельского населения имеют доступ к канализационным системам, и только 36% всего населения имеет доступ к системе очистки сточных вод.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, франция, минфин грузии, объединенная компания по водоснабжению грузии

Грузия получит 30 миллионов евро на реформу системы водоснабжения

23:06 28.01.2022
© Facebook / photo: Georgian Water and Power - GWP LTD / FBЛоготип компании Georgian Water and Power (GWP)
Логотип компании Georgian Water and Power (GWP) - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2022
© Facebook / photo: Georgian Water and Power - GWP LTD / FB
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Поддержка реформы со стороны AFD полностью соответствует Программе устойчивого развития Грузии, финансируемой Азиатским банком развития
ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Представители министерства финансов Грузии и Агентства развития Франции в пятницу подписали соглашение, согласно которому Грузия для программы реформы сектора водоснабжения и системы сточных вод получит 30 миллионов евро, говорится в сообщении Минфина Грузии.
В Министерстве финансов отмечают, что поддержка этой реформы со стороны AFD полностью соответствует Программе устойчивого развития Грузии, финансируемой Азиатским банком развития (АБР). Агентство развития Франции поддерживает Грузию в усилении управления в секторе водоснабжения и системы сточных вод в городах и сельской местности,
Азиатский банк развития в прошлом году выделил финансовые ресурсы двумя траншами по 115,31 миллиона евро на финансирование Программы устойчивого развития сектора водоснабжения и водоотведения.
К 2025 году в каждом городе Грузии будет постоянное водоснабжение >>
Водоснабжение в Грузии колеблется от четырех до 24 часов в сутки, что представляет значительный риск для здоровья во время пандемии коронавируса. Около 92% городского и 64% сельского населения имеют водопроводную воду, в то время как 84% городского и 20% сельского населения имеют доступ к канализационным системам, и только 36% всего населения имеет доступ к системе очистки сточных вод.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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