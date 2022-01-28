https://sputnik-georgia.ru/20220128/khudaya-i-v-platke-marina-khlebnikova-popala-na-video-posle-pozhara--263952062.html

Худая и в платке: Марина Хлебникова попала на видео после пожара

Худая и в платке: Марина Хлебникова попала на видео после пожара

Поклонники впервые увидели, как выглядит артистка после страшного инцидента в своей квартире

2022-01-28T13:58+0400

2022-01-28T13:58+0400

2022-01-28T13:58+0400

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марина хлебникова

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Российская певица Марина Хлебникова попала на видео после пожара – изнеможденный вид звезды шокировал всех фанатов. 56-летняя Хлебникова серьезно пострадала в пожаре, вспыхнувшем в ее квартире в ноябре. Артистка попала в больницу, где провела несколько месяцев. Недавно Марину выписали, после чего она впервые попала на видео и взволновала своих поклонников и коллег. Видео с Хлебниковой, осматривающей свою обгоревшую квартиру, попало в Сеть и едва ли не стало вирусным. На ролике звезда показывает то, что осталось после пожара и выглядит неузнаваемой. Слухи о том, что лицо певицы пострадало и нуждается с срочной операции, оказались неправдой. Внешность звезды осталась прежней, а вот волос она, скорее всего, лишилась и теперь ходит в платке. Также поклонники обратили внимание на фигуру Марины. Звезда очень исхудала и кажется изнеможденной. И хотя на ролике видно, как артистка старается бодриться, это удается ей с трудом. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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российский шоу-бизнес, марина хлебникова