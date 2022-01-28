https://sputnik-georgia.ru/20220128/kontsert-onerepublic-v-gruzii-vse-taki-sostoitsya-organizatory-soobschili-detali-263963758.html

Концерт OneRepublic в Грузии все-таки состоится: организаторы сообщили детали

Концерт OneRepublic в Грузии все-таки состоится: организаторы сообщили детали

Мероприятие пройдет с соблюдением ковид-регуляций - попасть на концерт можно будет только с "зеленым паспортом" 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T17:34+0400

2022-01-28T17:34+0400

2022-01-28T17:34+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Концерт всемирно известной американской поп-группы OneRepublic в Грузии, который два года назад сорвался из-за пандемии коронавируса, пройдет 28 мая на сцене Black Sea Arenа в поселке Шекветили (регион Гурия).Выступление коллектива должно было состояться на той же арене 10 октября 2020 года, однако его пришлось отменить из-за локдауна.Продажа билетов на новый концерт начнется 28 января с 18:00 по тбилисскому времени на веб-сайте bsa.ge, сообщают организаторы. Те, кто приобрел билеты два года назад, - получат новые в течение дня.Организаторы подчеркивают, что мероприятие пройдет с соблюдением ковид-регуляций и на него будут допущены только слушатели с "зеленым паспортом".Группа OneRepublic ("Одна Республика") из Колорадо-Спрингс. Известность ей принес сингл Apologize, ставший в США трижды платиновым и достигший третьего места в хит-параде Великобритании в ноябре 2007 года.Сейчас музыканты пожинают плоды славы, ведь они известны по всему миру. Однако был период, когда с будущими звездами звукозаписывающая студия расторгла контракт в одностороннем порядке. Это событие случилось за 2 месяца до выхода дебютного альбома.Неудача чуть не стала причиной распада коллектива, но музыканты сумели преодолеть черную полосу и стать популярной группой, песни которой находятся на первых позициях мировых хит-парадов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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