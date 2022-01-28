https://sputnik-georgia.ru/20220128/meriya-tbilisi-uzakonila-zhile-pochti-sotne-semey-263959527.html

Мэрия Тбилиси узаконила жилье почти сотне семей

Мэрия Тбилиси узаконила жилье почти сотне семей

Эти граждане годами проживали в зданиях, которые официально им не принадлежали 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T16:01+0400

2022-01-28T16:01+0400

2022-01-28T16:01+0400

общество

новости

грузия

тбилиси

каха каладзе

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе передал свидетельства о собственности 99 семьям, проживающим в районе Надзаладеви на окраине Тбилиси, сообщает пресс-служба городского правительства.Градоначальник заявил, что в рамках программы, запущенной в 2017 году, было узаконено жилье более чем 2 тысячам семей. В большинстве случаев эти люди – вынужденные переселенцы, которые в течение многих лет проживали в зданиях, принадлежащих государству."С нашей стороны будет всяческая поддержка и помощь семьям, которые находятся в такой ситуации. Им обязательно следует обратиться в районную администрацию по месту жительства, и им объяснят, какие документы им нужно подать, чтобы потом легализовать жилье. Я очень счастлив и поздравляю эти семьи. Им легализовано имущество общей стоимостью более 300 млн лари", — сказал Каладзе.Жилплощади были переданы семьям по символической цене – 1 лари.На месте присутствовали глава Агентства по управлению имуществом Ираклий Таварткиладзе и руководитель районной администрации Надзаладеви Ираклий Андгуладзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, жилье для вынужденных переселенцев