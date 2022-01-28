https://sputnik-georgia.ru/20220128/mid-rossii-napravil-notu-protesta-v-mid-gruzii-263969201.html

МИД России направил ноту протеста в МИД Грузии

МИД России направил ноту протеста в МИД Грузии

Незадолго до начала акции в Секции произошло отключение основного и резервного электроснабжения 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T20:03+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. МИД России направила ноту в МИД Грузии в связи с инцидентом у российской секции интересов при посольстве Швейцарии в Грузии, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.По его словам, в Москве с озабоченностью восприняли проведение 26 января грузинской оппозицией антироссийской политической акции в непосредственной близости от здания секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. Незадолго до начала акции, отметил он, в Секции произошло отключение основного и резервного электроснабжения.Он подчеркнул, что в настоящее время электропитание Секции полностью восстановлено."Рассчитываем, что грузинскими властями будут предприняты все возможные меры по недопущению таких инцидентов", - добавил Зайцев.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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