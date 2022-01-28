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МИД России направил ноту протеста в МИД Грузии
МИД России направил ноту протеста в МИД Грузии
Незадолго до начала акции в Секции произошло отключение основного и резервного электроснабжения 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T20:03+0400
2022-01-28T20:03+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. МИД России направила ноту в МИД Грузии в связи с инцидентом у российской секции интересов при посольстве Швейцарии в Грузии, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.По его словам, в Москве с озабоченностью восприняли проведение 26 января грузинской оппозицией антироссийской политической акции в непосредственной близости от здания секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. Незадолго до начала акции, отметил он, в Секции произошло отключение основного и резервного электроснабжения.Он подчеркнул, что в настоящее время электропитание Секции полностью восстановлено."Рассчитываем, что грузинскими властями будут предприняты все возможные меры по недопущению таких инцидентов", - добавил Зайцев.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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МИД России направил ноту протеста в МИД Грузии
20:03 28.01.2022 (обновлено: 20:17 28.01.2022)
Незадолго до начала акции в Секции произошло отключение основного и резервного электроснабжения
ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. МИД России направила ноту в МИД Грузии в связи с инцидентом у российской секции интересов при посольстве Швейцарии в Грузии, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
По его словам, в Москве с озабоченностью восприняли проведение 26 января грузинской оппозицией антироссийской политической акции в непосредственной близости от здания секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. Незадолго до начала акции, отметил он, в Секции произошло отключение основного и резервного электроснабжения.
"В связи с произошедшим Секцией интересов направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. Аналогичные сигналы доведены МИД России до главы Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Москве", - заявил Зайцев, как следует из релиза на сайте МИД России.
Он подчеркнул, что в настоящее время электропитание Секции полностью восстановлено.
"Рассчитываем, что грузинскими властями будут предприняты все возможные меры по недопущению таких инцидентов", - добавил Зайцев.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.