https://sputnik-georgia.ru/20220128/nekotorye-rayony-tbilisi-28-yanvarya-ostanutsya-bez-elektroenergii---adresa-i-grafiki-263944426.html

Некоторые районы Тбилиси 28 января останутся без электроэнергии – адреса и графики

Некоторые районы Тбилиси 28 января останутся без электроэнергии – адреса и графики

В компании обещают, что электроснабжение будет восстановлено после завершения технических работ 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T10:08+0400

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общество

новости

грузия

электроэнергия

теласи

компания "теласи"

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Подача электроэнергии для части абонентов Тбилиси будет временно ограничена 28 января в связи с проведением неотложных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи"."Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.Район ГлданиИз-за неотложных работ подача электроэнергии будет ограничена с 10:00 до 18:00 жителям II массива, VII микрорайона (частично), села Гиоргицминда (частично), села Глдани (частично), улицы Омар Хизанишвили.С 11:00 до 14:00 ограничения коснутся жителей улиц Керчи и Хевдзмари.Район НадзаладевиС 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей улиц Цинанаури, Багинети, Эки Бежанишвили, Зестапони, Натадзе, Трактора, Хвингиа, Цотне Дадиани, Цицамури, Чкондидели, Серги Чилая.Район КрцанисиВ районе Крцаниси ограничения коснутся с 10:00 до 17:00 жителей Руставкого шоссе, Поселения сванов, поселка Поничала, села Поничала, улиц Тамаза Хвития, Гагры, Апхазети, Илопи и Иосифа Жордания.Компания приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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