https://sputnik-georgia.ru/20220128/perestrelka-na-granitse-kyrgyzstana-i-tadzhikistana---video-ochevidtsa-263950340.html

Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана - видео очевидца

Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана - видео очевидца

На границе между Кыргызстаном и Таджикистаном произошла перестрелка между пограничниками обеих стран. Смотрите в видео кадры, снятые очевидцем. 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T07:30+0400

2022-01-28T07:30+0400

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По версии одной из сторон, конфликт начался из-за того, что автомобиль таджикистанцев закидали камнями около села Сомониен. Пограничники открыли огонь в воздух, чтобы разогнать собравшуюся толпу. По последним данным, в результате стрельбы пострадали шесть человек, все они являются гражданами Таджикистана.

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видео, мультимедиа, кыргызстан, таджикистан, видео, конфликты