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Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана - видео очевидца
Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана - видео очевидца
На границе между Кыргызстаном и Таджикистаном произошла перестрелка между пограничниками обеих стран. Смотрите в видео кадры, снятые очевидцем. 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T07:30+0400
2022-01-28T07:30+0400
2022-01-28T12:26+0400
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По версии одной из сторон, конфликт начался из-за того, что автомобиль таджикистанцев закидали камнями около села Сомониен. Пограничники открыли огонь в воздух, чтобы разогнать собравшуюся толпу. По последним данным, в результате стрельбы пострадали шесть человек, все они являются гражданами Таджикистана.
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видео, мультимедиа, кыргызстан, таджикистан, видео, конфликты
Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана - видео очевидца
07:30 28.01.2022 (обновлено: 12:26 28.01.2022)
На границе между Кыргызстаном и Таджикистаном произошла перестрелка между пограничниками обеих стран. Смотрите в видео кадры, снятые очевидцем.
По версии одной из сторон, конфликт начался из-за того, что автомобиль таджикистанцев закидали камнями около села Сомониен. Пограничники открыли огонь в воздух, чтобы разогнать собравшуюся толпу. По последним данным, в результате стрельбы пострадали шесть человек, все они являются гражданами Таджикистана.