https://sputnik-georgia.ru/20220128/postnye-dni-v-fevrale-2022-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-nedeli-263962076.html

Постные дни в феврале 2022: что можно и нельзя есть по дням недели

Постные дни в феврале 2022: что можно и нельзя есть по дням недели

Однодневные и многодневные посты, установленные церковью, известны с апостольских времен 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T16:32+0400

2022-01-28T16:32+0400

2022-01-28T16:32+0400

справки

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По церковному календарю, в году четыре многодневных и три однодневных поста - православные также постятся по средам и пятницам в течение всего года, кроме Святок и сплошных седмиц.Пост - это путь к очищению от грехов и духовному совершенствованию через молитвы и покаяние, воздержание от страстей и пороков, а также самоограничение в пище и развлечениях.Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в феврале, а также что можно и нельзя есть по дням недели.Постные дни в феврале 2022По церковному календарю, в феврале многодневных постов нет, поэтому поститься верующие будут только по средам и пятницам.В среду постный день установлен как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.Постные дни в феврале выпадают на 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 и 25 числа.По строгости, в православии различают пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с маслом (растительным); вкушение рыбы. Соблюдать в определенные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно с благословения священника.Что можно и нельзя естьВ постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки.В феврале в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты. Верующие в постные дни в феврале могут также есть рыбу и рыбные продукты.Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего они освобождаются от поста.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки