Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220128/premera-dramy-noch-gelvera-proydet-v-teatre-griboedova-v-tbilisi-263957883.html
Премьера драмы "Ночь Гельвера" пройдет в театре Грибоедова в Тбилиси
Премьера драмы "Ночь Гельвера" пройдет в театре Грибоедова в Тбилиси
Действие пьесы польского драматурга Ингмара Вилквиста происходит в Германии в начале 30-х годов прошлого века 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T15:16+0400
2022-01-28T15:16+0400
культура
новости
грузия
георгий маргвелашвили
тбилиси
русский драмтеатр им. грибоедова
театр грибоедова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0c/250865073_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_df6f7e404e41c2a7212b366352baf6e8.jpg
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Премьера спектакля "Ночь Гельвера" Ингмара Вилквиста пройдет на сцене Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова 18 февраля."Ночь Гельвера" – психологическая драма. Действие пьесы польского драматурга Ингмара Вилквиста происходит в Германии в начале 30-х годов прошлого века.Ее герои – еще молодая женщина и отстающий в развитии 30-летний мужчина, которого она взяла на воспитание, пытаются выжить в сумасшедшем мире. В центре сюжета – сплетения их психологии и сложности любви. А за окнами бродят отряды "ликвидаторов" и их агрессия, растущая от сцены к сцене, подталкивает женщину к страшному решению.Режиссер-постановщик – Георгий Маргвелашвили. В главных ролях – Ирина Мегвинетухуцеси и Бека Медзмариашвили. Премьерные показы грибоедовцы покажут на Большой сцене 18, 19 и 24 февраля в 18.00. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0c/250865073_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf4b7ccf846d8d319fc7add0544cf95c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, георгий маргвелашвили, тбилиси, русский драмтеатр им. грибоедова, театр грибоедова

Премьера драмы "Ночь Гельвера" пройдет в театре Грибоедова в Тбилиси

15:16 28.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский русский драматический театр им. Грибоедова
Тбилисский русский драматический театр им. Грибоедова - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Действие пьесы польского драматурга Ингмара Вилквиста происходит в Германии в начале 30-х годов прошлого века
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Премьера спектакля "Ночь Гельвера" Ингмара Вилквиста пройдет на сцене Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова 18 февраля.
"Ночь Гельвера" – психологическая драма. Действие пьесы польского драматурга Ингмара Вилквиста происходит в Германии в начале 30-х годов прошлого века.
Ее герои – еще молодая женщина и отстающий в развитии 30-летний мужчина, которого она взяла на воспитание, пытаются выжить в сумасшедшем мире. В центре сюжета – сплетения их психологии и сложности любви. А за окнами бродят отряды "ликвидаторов" и их агрессия, растущая от сцены к сцене, подталкивает женщину к страшному решению.
Режиссер-постановщик – Георгий Маргвелашвили. В главных ролях – Ирина Мегвинетухуцеси и Бека Медзмариашвили. Премьерные показы грибоедовцы покажут на Большой сцене 18, 19 и 24 февраля в 18.00.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский