https://sputnik-georgia.ru/20220128/premera-dramy-noch-gelvera-proydet-v-teatre-griboedova-v-tbilisi-263957883.html

Премьера драмы "Ночь Гельвера" пройдет в театре Грибоедова в Тбилиси

Премьера драмы "Ночь Гельвера" пройдет в театре Грибоедова в Тбилиси

Действие пьесы польского драматурга Ингмара Вилквиста происходит в Германии в начале 30-х годов прошлого века 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T15:16+0400

2022-01-28T15:16+0400

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культура

новости

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георгий маргвелашвили

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русский драмтеатр им. грибоедова

театр грибоедова

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Премьера спектакля "Ночь Гельвера" Ингмара Вилквиста пройдет на сцене Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова 18 февраля."Ночь Гельвера" – психологическая драма. Действие пьесы польского драматурга Ингмара Вилквиста происходит в Германии в начале 30-х годов прошлого века.Ее герои – еще молодая женщина и отстающий в развитии 30-летний мужчина, которого она взяла на воспитание, пытаются выжить в сумасшедшем мире. В центре сюжета – сплетения их психологии и сложности любви. А за окнами бродят отряды "ликвидаторов" и их агрессия, растущая от сцены к сцене, подталкивает женщину к страшному решению.Режиссер-постановщик – Георгий Маргвелашвили. В главных ролях – Ирина Мегвинетухуцеси и Бека Медзмариашвили. Премьерные показы грибоедовцы покажут на Большой сцене 18, 19 и 24 февраля в 18.00. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, георгий маргвелашвили, тбилиси, русский драмтеатр им. грибоедова, театр грибоедова