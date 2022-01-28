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Президент ФФГ: Канкава был примером для каждого игрока сборной Грузии
Президент ФФГ: Канкава был примером для каждого игрока сборной Грузии
Канкава является символом того, каким должен быть футболист национальной команды, отметил Кобиашвили 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T15:46+0400
2022-01-28T15:46+0400
2022-01-28T15:46+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Президент Федерации футбола Грузии (ФФГ) Леван Кобиашвили прокомментировал заявление Джабы Канкава о завершении карьеры в национальной команде."Джаба завершил 17-летнюю карьеру в сборной Грузии. Капитан мог провести еще много матчей в майке национальной команды. Это было и наше желание, но он принял такое решение и мы должны его уважать", – приводит слова Кобиашвили пресс-служба ФФГ.При этом Кобиашвили отметил, что неоднократно выходил вместе с Канкава на поле. По словам функционера, Канкава как никто другой осознавал всю ответственность, выступая за главную команду страны."Канкава был примером для каждого игрока сборной Грузии, особенно для молодых футболистов. Своими поступками и отношением к делу Канкава помогал им справляться со всеми трудностями. Лично для меня, как для простого болельщика, Канкава навсегда останется символом того, каким должен быть футболист национальной команды", – отметил Кобиашвили.35-летний Канкава выступал за сборную Грузии на протяжении 17 лет. Его дебют состоялся в 2004 году в матче против Албании (2:0). С тех пор полузащитник провел в составе национальной команды 100 матчей, забил 10 голов и 61 раз был капитаном.Канкава делит рекорд с Леваном Кобиашвили по количеству игр за сборную Грузии. Последний свой матч за национальную команду Канкава провел в сентябре прошлого года против Греции (0:2) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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спорт, новости, грузия, джаба канкава, леван кобиашвили, ффг
Президент ФФГ: Канкава был примером для каждого игрока сборной Грузии
Канкава является символом того, каким должен быть футболист национальной команды, отметил Кобиашвили
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Президент Федерации футбола Грузии (ФФГ) Леван Кобиашвили прокомментировал заявление Джабы Канкава о завершении карьеры в национальной команде.
"Джаба завершил 17-летнюю карьеру в сборной Грузии. Капитан мог провести еще много матчей в майке национальной команды. Это было и наше желание, но он принял такое решение и мы должны его уважать", – приводит слова Кобиашвили пресс-служба
ФФГ.
При этом Кобиашвили отметил, что неоднократно выходил вместе с Канкава на поле. По словам функционера, Канкава как никто другой осознавал всю ответственность, выступая за главную команду страны.
"Канкава был примером для каждого игрока сборной Грузии, особенно для молодых футболистов. Своими поступками и отношением к делу Канкава помогал им справляться со всеми трудностями. Лично для меня, как для простого болельщика, Канкава навсегда останется символом того, каким должен быть футболист национальной команды", – отметил Кобиашвили.
35-летний Канкава выступал за сборную Грузии на протяжении 17 лет. Его дебют состоялся в 2004 году в матче против Албании (2:0). С тех пор полузащитник провел в составе национальной команды 100 матчей, забил 10 голов и 61 раз был капитаном.
Канкава делит рекорд с Леваном Кобиашвили по количеству игр за сборную Грузии. Последний свой матч за национальную команду Канкава провел в сентябре прошлого года против Греции (0:2) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.
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