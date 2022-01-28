https://sputnik-georgia.ru/20220128/pryamaya-translyatsiya-press-konferentsiya-sergeya-lavrova-po-aktualnoy-povestke-263948387.html

Прямая трансляция: интервью Сергея Лаврова крупнейшим российским радиостанциям

Прямая трансляция: интервью Сергея Лаврова крупнейшим российским радиостанциям

Смотрите в видео Sputnik интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, который в прямом эфире отвечает на вопросы ведущих российских радиостанций. 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T12:00+0400

2022-01-28T12:00+0400

2022-01-28T12:09+0400

россия

видео

мультимедиа

сергей лавров

политика

мид рф

маргарита симоньян

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1c/263948190_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cd03ceed03ee95183649f3a4d65f470e.jpg

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дает интервью четырем ведущим российским радиостанциям по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке.Глава МИД РФ отвечает на вопросы Маргариты Симоньян (Sputnik), Алексея Венедиктова ("Эхо Москвы"), Романа Бабаяна ("Говорит Москва") и Владимира Сунгоркина ("Комсомольская правда").Темой для беседы стали актуальные вопросы внешней политики России и текущей ситуации в мире.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Прямая трансляция: Интервью Сергея Лаврова российским радиостанциям Прямая трансляция: Интервью Сергея Лаврова российским радиостанциям 2022-01-28T12:00+0400 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, сергей лавров, политика, видео, мид рф, маргарита симоньян, sputnik