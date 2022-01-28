https://sputnik-georgia.ru/20220128/pryamaya-translyatsiya-press-konferentsiya-sergeya-lavrova-po-aktualnoy-povestke-263948387.html
Прямая трансляция: интервью Сергея Лаврова крупнейшим российским радиостанциям
Прямая трансляция: интервью Сергея Лаврова крупнейшим российским радиостанциям
Смотрите в видео Sputnik интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, который в прямом эфире отвечает на вопросы ведущих российских радиостанций. 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T12:00+0400
2022-01-28T12:00+0400
2022-01-28T12:09+0400
россия
видео
мультимедиа
сергей лавров
политика
мид рф
маргарита симоньян
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1c/263948190_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cd03ceed03ee95183649f3a4d65f470e.jpg
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дает интервью четырем ведущим российским радиостанциям по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке.Глава МИД РФ отвечает на вопросы Маргариты Симоньян (Sputnik), Алексея Венедиктова ("Эхо Москвы"), Романа Бабаяна ("Говорит Москва") и Владимира Сунгоркина ("Комсомольская правда").Темой для беседы стали актуальные вопросы внешней политики России и текущей ситуации в мире.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1c/263948190_46:0:1150:828_1920x0_80_0_0_958389e5691670f2a37e4c158860d027.jpg
Прямая трансляция: Интервью Сергея Лаврова российским радиостанциям
Прямая трансляция: Интервью Сергея Лаврова российским радиостанциям
2022-01-28T12:00+0400
true
PT1S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, сергей лавров, политика, видео, мид рф, маргарита симоньян, sputnik
Прямая трансляция: интервью Сергея Лаврова крупнейшим российским радиостанциям
12:00 28.01.2022 (обновлено: 12:09 28.01.2022)
Смотрите в видео Sputnik интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, который в прямом эфире отвечает на вопросы ведущих российских радиостанций.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дает интервью четырем ведущим российским радиостанциям по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке.
Глава МИД РФ отвечает на вопросы Маргариты Симоньян (Sputnik), Алексея Венедиктова ("Эхо Москвы"), Романа Бабаяна ("Говорит Москва") и Владимира Сунгоркина ("Комсомольская правда").
Темой для беседы стали актуальные вопросы внешней политики России и текущей ситуации в мире.