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Прямой рейс Тбилиси-Москва отменен: в авиакомпании назвали причину
Прямой рейс Тбилиси-Москва отменен: в авиакомпании назвали причину
Все билеты на прямой авиарейс по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси были проданы 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T11:43+0400
2022-01-28T11:43+0400
2022-01-28T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Прямой авиарейс по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси, который 28 января должна была выполнить грузинская авиакомпания Georgian Airways, отменен, заявил основатель "Грузинских авиалиний" Тамаз Гаиашвили.Как сообщалось ранее, в условиях отсутствия прямого авиасообщения между Грузией и Россией, авиакомпания получила разрешение на выполнение двух чартерных рейсов в связи с новогодними и рождественскими праздниками – 8 и 28 января.Между тем, все билеты на прямой авиарейс по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси были проданы уже в среду. Из Тбилисского международного аэропорта самолет должен был вылететь в 10:00 по местному времени и приземлиться в аэропорту Внуково в 11:30 по московскому времени. Обратно самолет должен был вылететь в 12:30 мск.Ранее Агентства гражданской авиации сделала разъяснение в связи с назначением прямого рейса и отметила, что регулярное авиасообщение между Грузией и Россией не восстановлено.В ведомства пояснили, что назначенный на 28 января полет Тбилиси-Москва-Тбилиси является одноразовым чартерным рейсом, выполнение которого не требует допуска каких-либо исключений со стороны соответствующих ведомств, поскольку речь идет не о регулярном, а о разовом чартерном рейсе.Прямые авиарейсы между Грузией и Россией восстановлены? Разъяснение агентства авиации>>Ранее МИД РФ назвал условия восстановления прямых авиарейсов между Грузией и Россией – это стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности граждан России.Грузия всегда готова к восстановлению прямого сообщения с Россией, так как россиянам в Грузии ничего не угрожает, сказал, в свою очередь, специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Прямой рейс Тбилиси-Москва отменен: в авиакомпании назвали причину
11:43 28.01.2022 (обновлено: 12:02 28.01.2022)
Все билеты на прямой авиарейс по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси были проданы
ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Прямой авиарейс по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси, который 28 января должна была выполнить грузинская авиакомпания Georgian Airways, отменен, заявил основатель "Грузинских авиалиний" Тамаз Гаиашвили.
Как сообщалось ранее, в условиях отсутствия прямого авиасообщения между Грузией и Россией, авиакомпания получила разрешение на выполнение двух чартерных рейсов в связи с новогодними и рождественскими праздниками – 8 и 28 января.
"Поднялся такой ажиотаж, и это вызвало серьезные проблемы… Рейс отменили и нам не дали разрешения. Разрешение на выполнение полета не пришло. Какие-то процедуры не были соблюдены, поэтому разрешение не пришло. Мы должны были выполнить чартерный рейс", – заявил Гаишвили телеканалу "Мтавари архи".
Между тем, все билеты на прямой авиарейс по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси были проданы уже в среду. Из Тбилисского международного аэропорта самолет должен был вылететь в 10:00 по местному времени и приземлиться в аэропорту Внуково в 11:30 по московскому времени. Обратно самолет должен был вылететь в 12:30 мск.
Ранее Агентства гражданской авиации сделала разъяснение в связи с назначением прямого рейса и отметила, что регулярное авиасообщение между Грузией и Россией не восстановлено.
В ведомства пояснили, что назначенный на 28 января полет Тбилиси-Москва-Тбилиси является одноразовым чартерным рейсом, выполнение которого не требует допуска каких-либо исключений со стороны соответствующих ведомств, поскольку речь идет не о регулярном, а о разовом чартерном рейсе.
Ранее МИД РФ назвал условия восстановления прямых авиарейсов между Грузией и Россией – это стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности граждан России.
Грузия всегда готова к восстановлению прямого сообщения с Россией, так как россиянам в Грузии ничего не угрожает, сказал, в свою очередь, специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.
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