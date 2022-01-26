https://sputnik-georgia.ru/20220126/pryamye-aviareysy-mezhdu-gruziey-i-rossiey-vosstanovleny-razyasnenie-agentstva-aviatsii-263906797.html

Прямые авиарейсы между Грузией и Россией восстановлены? Разъяснение агентства авиации

Прямые авиарейсы между Грузией и Россией восстановлены? Разъяснение агентства авиации

После назначения чартерных рейсов Москва-Тбилиси в Грузии заговорили о восстановлении авиасообщения с РФ 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T18:56+0400

2022-01-26T18:56+0400

2022-01-26T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв - Sputnik. Регулярное авиасообщение между Грузией и Россией не восстановлено, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.Все билеты на прямой рейс из Тбилиси в Москву проданы>>Разъяснение в агентстве сделали в связи с запланированным прямым авиарейсом Тбилиси-Москва-Тбилиси, который выполнит грузинская авиакомпания Georgian Airways. В условиях отсутствия прямого авиасообщения между Грузией и Россией авиакомпания получила разрешение на выполнение двух чартерных рейсов в связи с новогодними и рождественскими праздниками – 8 и 28 января.Согласно представленному авиакомпанией Georgian Airways заявлению, запланированный рейс направлен на перевозку представителей бизнеса в обоих направлениях, на что авиационные власти обеих стран выдали одноразовое разрешение, отмечают в агентстве."После ограничения регулярного авиасообщения российской стороной (с 8 июля 2019 года по настоящее время) между Грузией и Россией были неоднократно выполнены отдельные чартерные рейсы в медицинских целях либо бизнес-рейсы для транспортировки пассажиров", - разъяснили в ведомстве.На данный момент все билеты на рейс уже проданы. Билеты из столицы Грузии в Москву стоили от 718 лари (около 240 долларов). В обратном направлении - от 620 лари (около 200 долларов).Из Тбилисского международного аэропорта самолет вылетит в 10:00 по местному времени. Самолет приземлится в аэропорту Внуково в 11:30 по московскому времени. Обратно самолет вылетит в 12:30 мск. Рейс будет совершен самолетом Boeing 737.Ранее МИД РФ назвал условия восстановления прямых авиарейсов между Грузией и Россией – это стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности граждан России.Грузия всегда готова к восстановлению прямого сообщения с Россией, так как россиянам в Грузии ничего не угрожает, сказал, в свою очередь, специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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