https://sputnik-georgia.ru/20220128/putin-zayavil-makronu-chto-zapad-proignoriroval-vopros-po-printsipu-nedelimosti-bezopasnosti-263968479.html

Путин заявил Макрону, что Запад проигнорировал вопрос по принципу неделимости безопасности

Путин заявил Макрону, что Запад проигнорировал вопрос по принципу неделимости безопасности

Российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы, сказал президент РФ 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T19:10+0400

2022-01-28T19:10+0400

2022-01-28T19:33+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Запад в ответе на предложения РФ по гарантиям проигнорировал вопрос, как он намерен следовать принципу неделимости безопасности, заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.По информации пресс-службы Кремля, продолжительный телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном состоялся в пятницу.По словам российского президента Владимира Путина, западные партнеры никак не прокомментировали противоречия их тезиса о свободе любой страны выбирать союзы и блоки, членами которых она хочет стать, с принципом неделимости безопасности, предусматривающим, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет других стран."Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО", - говорится в сообщении.Владимир Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями.Ответ США и НАТО на предложения РФ – попытка "заболтать" проблемы безопасности >>В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.На этой неделе Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос — нерасширение альянса.

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политика, россия, новости, в мире, нато, владимир путин, европа, эммануэль макрон