https://sputnik-georgia.ru/20220128/sbornaya-gruzii-po-futzalu-uluchshila-svoyu-pozitsiyu-v-reytinge-uefa-263952266.html

Сборная Грузии по футзалу улучшила свою позицию в рейтинге УЕФА

Сборная Грузии по футзалу улучшила свою позицию в рейтинге УЕФА

Грузинская команда одержала две победы, обыграв Азербайджан и Боснию и Герцеговину 28.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге УЕФА и поднялась с 13 на 11 место, опередив Украину и Боснию и Герцеговину.Прогресс подопечных Автандила Асатиани обусловлен удачным выступлением команды на чемпионате Европы, проходящем в эти дни в Нидерландах. На групповой стадии сборная Грузии одержала две победы, обыграв Азербайджан (3:2) и Боснию и Герцеговину (2:1). Эти результаты позволили грузинской команде набрать 77.273 очка и подняться на две позиции.До 10 места, на котором располагается сборная Чехии, нашу команду отделяют всего 0.031 балла.Заключительный матч в группе "D" сборная Грузии проведет против Испании 29 января. Обе команды гарантировали себе участие в 1/4 финала турнира, но именно в этом противостоянии определится, какая сборная станет победителем группы, а какая – выйдет в плей-офф со второго места.Что касается лидеров рейтинга, то на данный момент сильнейшей сборной Европы по футзалу является Россия (2501.01 балла). На втором месте располагаются действующие чемпионы Европы – португальцы (2485.706), а Испания замыкает тройку лидеров (2443.336).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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