https://sputnik-georgia.ru/20220128/shota-arveladze-dal-pervoe-intervyu-v-kachestve-glavnogo-trenera-khall-siti-263950067.html

Шота Арвеладзе дал первое интервью в качестве главного тренера "Халл Сити"

Шота Арвеладзе дал первое интервью в качестве главного тренера "Халл Сити"

Грузинский специалист с нетерпением ждет своей первой игры в качестве наставника "Халл Сити" 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T12:59+0400

2022-01-28T12:59+0400

2022-01-28T12:59+0400

спорт

новости

грузия

шота арвеладзе

англия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1c/263942316_0:168:2048:1321_1920x0_80_0_0_398f6f9fb9e6d03d86c768de2dceaaee.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Грузинский специалист Шота Арвеладзе, который 27 января был назначен на пост главного тренера английского "Халл Сити", дал первое интервью пресс-службе команды.При этом грузинский специалист отметил, что с нетерпением ждет своей первой игры в качестве наставника клуба."Очень рад, что матч против "Суонси" будет совсем скоро. Жду не дождусь, когда встречусь с фанатами клуба. Мы должны показать нашу лучшую игру и сыграть в атакующий футбол. Победа всегда будет нашей главной целью. Давайте сделаем это вместе", – добавил специалист.Контракт между "Халл Сити" и 48-летним Арвеладзе рассчитан на два с половиной года."Халл Сити" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии – "Чемпионшипе". После XXVII туров "тигры" набрали 29 очков и занимают 19 место в турнирной таблице.Матч против "Суонси" состоится 29 января.Последним местом работы Арвеладзе был ташкентский "Пахтакор", в котором грузинский специалист проработал три сезона (2017-2020) и завоевал пять трофеев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

англия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, шота арвеладзе, англия