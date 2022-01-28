https://sputnik-georgia.ru/20220128/skolko-skolko--sotsseti-vzryvayutsya-ot-kovid-statistiki-v-gruzii-263958044.html
"Сколько-сколько?!" – соцсети взрываются от ковид-статистики в Грузии
"Сколько-сколько?!" – соцсети взрываются от ковид-статистики в Грузии
Пока Грузию накрывает очередная ковид-волна, грузинские пользователи соцсетей поднимают волну возмущения с единственным вопросом – откуда такая заражаемость? 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T15:31+0400
2022-01-28T15:31+0400
2022-01-28T15:54+0400
шестая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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Большинство интернет-юзеров скептически реагируют на возросшее количество инфицированных – в последние дни Грузия устанавливает антирекорд за антирекордом – свыше 17 тысяч инфицированных за сутки. "Все в одну кучу сваливают и дельту, и омикрон, и простуду, и грипп. Не смешили бы людей своими подсчетами", – пишет Нина Нино."Когда ОРЗ болеют, никто ведь не считает количество?! Так же с этой заразой будет, волна пойдет, дойдет до пика и успокоится. Большая часть населения перенесет и появится естественный иммунитет..." – пророчит Эрик Каз."Может кто-нибудь мне объяснит, сколько нас в Грузии живет или откуда берутся эти цифры? Получается, каждый человек минимум пять раз болел этим ковидом. Я два года уже тестируюсь, у меня были симптомы, но результат всегда отрицательный. Кажется, что в эту статистику закладывают тесты умерших людей, чтобы увеличить число заболевших", – подозревает Irina Chelidze."Уже и вакцины, уже и зеленый паспорт – результата 0", – недовольна Inge Fon Cat."Мир практически уже победил ковид, а они его сейчас возродили!" – заметила Natia Azarashvili.Многие пользователи не упустили повода пошутить."Завтра, если мы хотим иметь 17 066 случаев, то должны одолжить население у Армении-Азербайджана, а то у нас не хватит", – шутит Mano Gogua.Но есть и такие пользователи, которым не до шуток. Они считают, что ситуация очень серьезная."Как они смеют открывать рты и шлют улыбающиеся смайлы? Вот придет ковид и к вашим дверям, и тогда вы посмеетесь. Что посеете, то и пожнете. А потом тут напишут, что умер, другие посмеются. Бойтесь Бога! Вы грешные и слабоумные, смерть стучится в вашу дверь, а вы этого не понимаете", – переживает Tamriko Tamriko."Учет ведут, но как видно из постов и комментариев к ним, горячая линия обещает (только обещает), что врачи позвонят. Но наши доблестные врачи даже не делают никаких телодвижений в сторону телефона!" – пишет Марина КрасенскаяВ Грузии бушует шестая волна коронавируса, вызванная новым штаммом "омикрон", который выявили в стране в конце прошлого года – 20 декабря. В последние дни число новых случаев инфицирования фиксируется более 17 тысяч, что является рекордным показателем за весь период пандемии в стране. А с начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
"Сколько-сколько?!" – соцсети взрываются от ковид-статистики в Грузии
15:31 28.01.2022 (обновлено: 15:54 28.01.2022)
Пока Грузию накрывает очередная ковид-волна, грузинские пользователи соцсетей поднимают волну возмущения с единственным вопросом – откуда такая заражаемость?
Большинство интернет-юзеров скептически реагируют на возросшее количество инфицированных – в последние дни Грузия устанавливает антирекорд за антирекордом – свыше 17 тысяч инфицированных за сутки.
"Все в одну кучу сваливают и дельту, и омикрон, и простуду, и грипп. Не смешили бы людей своими подсчетами", – пишет Нина Нино
.
"Когда ОРЗ болеют, никто ведь не считает количество?! Так же с этой заразой будет, волна пойдет, дойдет до пика и успокоится. Большая часть населения перенесет и появится естественный иммунитет..." – пророчит Эрик Каз
.
"Может кто-нибудь мне объяснит, сколько нас в Грузии живет или откуда берутся эти цифры? Получается, каждый человек минимум пять раз болел этим ковидом. Я два года уже тестируюсь, у меня были симптомы, но результат всегда отрицательный. Кажется, что в эту статистику закладывают тесты умерших людей, чтобы увеличить число заболевших", – подозревает Irina Chelidze
.
"В огромной России всего было вчера 19 000 тыс. А как в маленькой Грузии появилось 15 000 тыс.???????? Фейк это все", – уверена Olga Andg.
"Уже и вакцины, уже и зеленый паспорт – результата 0", – недовольна Inge Fon Cat
.
"Мир практически уже победил ковид, а они его сейчас возродили!" – заметила Natia Azarashvili
.
Многие пользователи не упустили повода пошутить.
"Завтра, если мы хотим иметь 17 066 случаев, то должны одолжить население у Армении-Азербайджана, а то у нас не хватит", – шутит Mano Gogua
.
Но есть и такие пользователи, которым не до шуток. Они считают, что ситуация очень серьезная.
"Как они смеют открывать рты и шлют улыбающиеся смайлы? Вот придет ковид и к вашим дверям, и тогда вы посмеетесь. Что посеете, то и пожнете. А потом тут напишут, что умер, другие посмеются. Бойтесь Бога! Вы грешные и слабоумные, смерть стучится в вашу дверь, а вы этого не понимаете", – переживает Tamriko Tamriko
.
"Учет ведут, но как видно из постов и комментариев к ним, горячая линия обещает (только обещает), что врачи позвонят. Но наши доблестные врачи даже не делают никаких телодвижений в сторону телефона!" – пишет Марина Красенская
В Грузии бушует шестая волна коронавируса, вызванная новым штаммом "омикрон", который выявили в стране в конце прошлого года – 20 декабря. В последние дни число новых случаев инфицирования фиксируется более 17 тысяч, что является рекордным показателем за весь период пандемии в стране. А с начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.
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