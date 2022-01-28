https://sputnik-georgia.ru/20220128/uchenye-rasskazali-kak-raspoznat-omikron-263943287.html
Ученые рассказали, как распознать "омикрон"
Ученые рассказали, как распознать "омикрон"
Симптомы омикрон-штамма коронавируса сильно напоминают обычную простуду и различить их становится все сложнее 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T08:40+0400
2022-01-28T08:40+0400
2022-01-28T08:40+0400
новости
наука
коронавирус covid-19
штамм коронавируса "омикрон"
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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Симптомы штамма коронавируса "омикрон", в отличие от простуды, появляются очень быстро: насморк же развивается дольше — в течение нескольких дней.Между тем ученые заявляют, что четверть людей, болеющих простудой, в действительности заражены "омикроном". Так что пока единственным эффективным способом отличить "омикрон" от простуды остается ПЦР-тест.С так называемым омикрон-штаммом коронавируса, или B.1.1.529, ученые впервые столкнулись в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в Грузии. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, наука, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"
Ученые рассказали, как распознать "омикрон"
Симптомы омикрон-штамма коронавируса сильно напоминают обычную простуду и различить их становится все сложнее
ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Симптомы штамма коронавируса "омикрон", в отличие от простуды, появляются очень быстро: насморк же развивается дольше — в течение нескольких дней.
Основными признаками "омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель, повышение температуры, сильная слабость и мигрень. При этом у пациентов возможна потеря обоняния, однако обычно этот симптом проявляется ближе к выздоровлению.
Между тем ученые заявляют, что четверть людей, болеющих простудой, в действительности заражены "омикроном". Так что пока единственным эффективным способом отличить "омикрон" от простуды остается ПЦР-тест.
С так называемым омикрон-штаммом коронавируса, или B.1.1.529, ученые впервые столкнулись в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в Грузии. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.