https://sputnik-georgia.ru/20220128/uchenye-rasskazali-kak-raspoznat-omikron-263943287.html

Ученые рассказали, как распознать "омикрон"

Ученые рассказали, как распознать "омикрон"

Симптомы омикрон-штамма коронавируса сильно напоминают обычную простуду и различить их становится все сложнее 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T08:40+0400

2022-01-28T08:40+0400

2022-01-28T08:40+0400

новости

наука

коронавирус covid-19

штамм коронавируса "омикрон"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1e/251875250_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_783e5ea788b35e27ed5430d8bfa2b6e8.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Симптомы штамма коронавируса "омикрон", в отличие от простуды, появляются очень быстро: насморк же развивается дольше — в течение нескольких дней.Между тем ученые заявляют, что четверть людей, болеющих простудой, в действительности заражены "омикроном". Так что пока единственным эффективным способом отличить "омикрон" от простуды остается ПЦР-тест.С так называемым омикрон-штаммом коронавируса, или B.1.1.529, ученые впервые столкнулись в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в Грузии. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, наука, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"