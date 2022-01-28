https://sputnik-georgia.ru/20220128/uikend-po-tbilisski-kuda-poyti-28-30-yanvarya-v-stolitse-gruzii-263924737.html

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 28-30 января в столице Грузии

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 28-30 января в столице Грузии

Рабочая неделя позади, а это значит, что пришло время для отдыха. Не переживайте, если пока не знаете, куда пойти в Тбилиси в этот уикенд 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T10:24+0400

2022-01-28T10:24+0400

2022-01-28T10:24+0400

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Чтобы расслабиться и хорошо провести время, Sputnik Грузия предлагает читателям традиционную афишу мероприятий на разный вкус.Насладиться грузинской музыкойКогда: 28 января, 20:30Где: Sheen•Aura (ул. Нуцубидзе, 189)Подробнее: https://www.facebook.com/events/459503525713023/?active_tab=discussionПредлагаем расслабиться пятничным вечером и послушать грузинские песни, которые известны своей мелодичностью и приятным звучанием. Если вы любите грузинское песнопение, смело отправляйтесь. Не пожалеете!Прикупить книгКогда: 28-30 января, 10:00Где: Karvasla Shopping Mall & Business Center (ул. Дадиани, 7)Подробнее: https://www.facebook.com/events/310980774273492/?active_tab=discussionВ книжные дни посетители смогут приобрести книги по низкой цене с приятными скидками. Здесь можно будет найти и новинки, и хорошо известные произведения. Будет и приятная музыка!Потанцевать "горячие" танцыКогда: 28 января, 21:00Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/515393116516049/?active_tab=discussionЕсли спокойные и умиротворенные вечера, полные приятной музыки или походов на выставки – не ваша история, то предлагаем отправится на Latino Party, где вы сможете зажечь, оторваться и на время забыться от всей мирской суеты.Научиться делать кейк-попсыКогда: 29 январяГде: Es Momenti (пр. А. Казбеги, 31а)Подробнее: https://www.facebook.com/events/478158870540057/?active_tab=discussionОрганизаторы приглашают желающих на красочный мастер-класс по изготовлению кейк-попсов. Если вы пока не знаете, как провести время с ребенком весело и с пользой, то это прекрасная возможность совместить приятное с полезным.Еще музыка!Когда: 28 января, 20:00Где: Landmarkпарк (парк Рике, под мостом Мира)Подробнее: https://www.facebook.com/events/912330612719080/?active_tab=discussionМузыки много не бывает, правильно? Поэтому можно послушать грузинский бэнд "4+2". Выступать на вечере будут вокалисты Георгий Цхададзе и Тамар Какалашвили. Однако помните, что билеты необходимо приобрести заранее.Отправиться на выставку-продажуКогда: до конца января, с 15:00Где: Collect Art (ул. Петриашвили, 1)Подробнее: https://www.facebook.com/events/349586026572977/?active_tab=discussionНа выставке-продаже работ Левана Харанаули и Зейнаб Барновой вы увидите картины и произведения декоративно-прикладного искусства. Там же пройдет фотовыставка, основанная на деталях мотивов грузинского традиционного искусства в современных формах. Посещение свободное.Поиграть в настольные игрыКогда: 29 январяГде: Gate Board Game Club (ул. Пушкина, 9)Подробнее: https://www.facebook.com/events/467392088304848/?active_tab=discussionКлуб настольных игр Gate проводит вечер интеллектуальных и одновременно веселых настольных игр. Во время этих игр участники знакомятся и общаются друг с другом. Обстановка очень дружелюбная и непринужденная. Организаторы предлагают большой список игр, где что-то по своему вкусу найти сможет любой. Например, Имаджинариум, Элиас, Супер-Крокодил, Кодовые Имена, викторины Что? Где? Когда? и другое.Научиться готовить пиццу с ранних летКогда: 30 января, 16:00Где: Happy Kids Art Club (пр. Важа Пшавела, 49)Подробнее: https://www.facebook.com/events/509083133835714/?active_tab=discussionСтудия детского творчества Happy Kids Art Club приглашает детишек на кулинарный мастер-класс, чтобы научиться готовить итальянскую пиццу. А в финале дети накроют на стол и насладятся самостоятельно приготовленным блюдом.Побороть стресс музыкойКогда: 29 января, 15:00Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/478857637074299/?active_tab=discussionЭто то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Драм-терапия – групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.В театре28 января в Свободном театре – "Трое в галстуке и ангел"29 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Что сотворила колыбельная"29 января в Театре кукол – "Дорожные знаки"29 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"29 января в Грибоедовском театре – "Вишневый сад"29 января в Свободном театре – "Чужая жизнь"29 января в Театре Руставели – "12 разгневанных мужчин"29 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Осторожно, Адамсы"29 января в Театре кукол – "Трое у одного стула"29 января в Театре Туманишвили – "7 М. П. (Семь маленьких пьес)"29 января в Театре королевского двора – "Декалог"30 января в Грибоедовском театре – "Морозко"30 января в Театре кукол – "Цирк"30 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"30 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"30 января в Свободном театре – "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?"30 января в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"30 января в Театре Ахметели – "Брут, то есть Юлий Цезарь"30 января в Театре Туманишвили – "Гамлет/Машина".В кино"Человек-Паук: Нет Пути Домой" (фантастика, боевик, приключения)"Параллельные матери" (драма)"Все прошло хорошо" (драма)"Крик" (ужасы, триллер, детектив)"King's Man: Начало" (комедия, боевик, триллер)"Матрица: Воскрешение" (фантастика, боевик)"Дом Gucci" (драма, триллер)"Четвертый Брайтон" (драма)"Вестсайдская история" (мюзикл, драма, мелодрама, криминал)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Код 355" (боевик, триллер).Мультфильмы:"Энканто" (фентези, мюзикл)"Зверополис 2" (комедия, приключения).ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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