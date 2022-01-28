https://sputnik-georgia.ru/20220128/v-batumi-skoro-zakroyut-musornuyu-svalku-263967985.html
В Батуми скоро закроют мусорную свалку
В Батуми скоро закроют мусорную свалку
Строительство новой мусорной свалки, соответствующей современным международным стандартам, началось в селе Цецхлаури в Кобулети 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T18:44+0400
2022-01-28T18:44+0400
2022-01-28T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. После того, как новая мусорная свалка в Кобулети войдет в эксплуатацию, полигон в поселке Гонио будет законсервирован, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Батумская свалка открыта с 1965 года. Она занимает площадь в 300 тыс. квадратных метров. Свалка не ограждена и представляет собой большую угрозу для экологии, так как загрязняет окружающую среду из-за запущенности.Строительство новой мусорной свалки, соответствующей современным международным стандартам, началось в селе Цецхлаури в Кобулети (Аджария) в конце 2021 года. Прием отходов должен начаться в июне 2022 года. После чего поэтапно будет осуществляться закрытие функционирующих не по стандартам мусорных полигонов Батуми и Кобулети.Новая свалка сможет принимать до 150 тысяч тонн бытовых отходов в течение года.Единственную в Тбилиси свалку превратят в газосборник >>Отходы на новом полигоне будут сортироваться. Кроме того, появится специальный контейнер для временного хранения опасных отходов. Опасные отходы будут временно размещаться в указанном контейнере и по мере накопления передаваться в специальные организации для обезвреживания с соблюдением соответствующих норм экологической и санитарной безопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, аджария, кобулети, гонио, торнике рижвадзе
В Батуми скоро закроют мусорную свалку
18:44 28.01.2022 (обновлено: 19:19 28.01.2022)
Строительство новой мусорной свалки, соответствующей современным международным стандартам, началось в селе Цецхлаури в Кобулети
ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. После того, как новая мусорная свалка в Кобулети войдет в эксплуатацию, полигон в поселке Гонио будет законсервирован, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Батумская свалка открыта с 1965 года. Она занимает площадь в 300 тыс. квадратных метров. Свалка не ограждена и представляет собой большую угрозу для экологии, так как загрязняет окружающую среду из-за запущенности.
"В Кобулети входит в эксплуатацию объект по управлению твердыми отходами. Это, с одной стороны, означает улучшение экологических условий. А с другой стороны, означает, мы очень скоро законсервируем свалку в Батуми, закроем ее. Соответственно, это однозначно улучшит экологию Батуми", - сказал Рижвадзе на заседании правительства автономии.
Строительство новой мусорной свалки, соответствующей современным международным стандартам, началось в селе Цецхлаури в Кобулети (Аджария) в конце 2021 года. Прием отходов должен начаться в июне 2022 года. После чего поэтапно будет осуществляться закрытие функционирующих не по стандартам мусорных полигонов Батуми и Кобулети.
Новая свалка сможет принимать до 150 тысяч тонн бытовых отходов в течение года.
Отходы на новом полигоне будут сортироваться. Кроме того, появится специальный контейнер для временного хранения опасных отходов. Опасные отходы будут временно размещаться в указанном контейнере и по мере накопления передаваться в специальные организации для обезвреживания с соблюдением соответствующих норм экологической и санитарной безопасности.
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