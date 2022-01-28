https://sputnik-georgia.ru/20220128/v-gruzii-proydet-gruzino-armyanskiy-pravovoy-forum-263950224.html
В Грузии пройдет грузино-армянский правовой форум
В Грузии пройдет грузино-армянский правовой форум
Официальный Тбилиси рассчитывает, что грузино-армянские отношения будут успешно развиваться 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T13:14+0400
2022-01-28T13:14+0400
2022-01-28T13:14+0400
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армения
рати брегадзе
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Грузино-армянский правовой форум состоится в Грузии в феврале текущего года, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе, подводя итоги визита в Армению. Брегадзе был в Ереване с двухдневным визитом. Последнюю официальную встречу он провел с председателем парламента Армении Аленом Симоняном. Министр ознакомил главу законодательного органа Армении с новым форматом сотрудничества, который предусматривает оформленный накануне меморандум.Министр отметил, что армянская сторона заинтересована грузинскими новациями, в том числе мобильными домами и реформой системной регистрации земли. В ходе визита грузинская сторона провела масштабную презентацию в Армении.Министр юстиции Грузии также выразил благодарность своему армянскому коллеге Карену Андреасяну за предоставленную возможность посетить Армавирское пенитенциарное учреждение и повидать граждан Грузии, которые отбывают там наказание."Я хотел бы поблагодарить наших армянских коллег за обеспечение защиты правового положения заключенных на очень высоком уровне", - отметил Брегадзе.Глава минюста выразил надежду, что грузино-армянские отношения будут успешно развиваться.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, армения, рати брегадзе
В Грузии пройдет грузино-армянский правовой форум
Официальный Тбилиси рассчитывает, что грузино-армянские отношения будут успешно развиваться
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Грузино-армянский правовой форум состоится в Грузии в феврале текущего года, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе, подводя итоги визита в Армению.
Брегадзе был в Ереване с двухдневным визитом. Последнюю официальную встречу он провел с председателем парламента Армении Аленом Симоняном. Министр ознакомил главу законодательного органа Армении с новым форматом сотрудничества, который предусматривает оформленный накануне меморандум.
"В течение двух дней у нас была довольно нагруженная повестка дня. За эти дни мы договорились о совершенно новых формах сотрудничества, и первым выражением тому будет грузино-армянский правовой форум, который пройдет в феврале в Грузии", – заявил Брегадзе.
Министр отметил, что армянская сторона заинтересована грузинскими новациями, в том числе мобильными домами и реформой системной регистрации земли. В ходе визита грузинская сторона провела масштабную презентацию в Армении.
Министр юстиции Грузии также выразил благодарность своему армянскому коллеге Карену Андреасяну за предоставленную возможность посетить Армавирское пенитенциарное учреждение и повидать граждан Грузии, которые отбывают там наказание.
"Я хотел бы поблагодарить наших армянских коллег за обеспечение защиты правового положения заключенных на очень высоком уровне", - отметил Брегадзе.
Глава минюста выразил надежду, что грузино-армянские отношения будут успешно развиваться.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
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