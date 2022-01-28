https://sputnik-georgia.ru/20220128/v-kyrgyzstane-nachalas-evakuatsiya-mirnykh-zhiteley-iz-sl-na-granitse-s-tadzhikistanom---video-263944240.html

Десятки мирных жителей эвакуировали с границы Кыргызстана и Таджикистана - видео

Десятки мирных жителей эвакуировали с границы Кыргызстана и Таджикистана - видео

В Кыргызстане эвакуировали жителей 10 сел у границы с Таджикистаном. Смотрите подробности в видео 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T09:05+0400

2022-01-28T09:05+0400

2022-01-28T09:47+0400

видео

мультимедиа

кыргызстан

таджикистан

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1c/263944352_0:0:1879:1057_1920x0_80_0_0_b67a3a7e48bb26e7f2877e3d7e88c60f.png

Часть людей покинула дома самостоятельно на личных автомобилях, другим помогали местные власти. Эвакуированных размещают в школах в Баткене и посёлке Рават. Конфликт на таджикско-кыргызской границе начался из-за попыток перекрыть местную дорогу. После переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако вскоре, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Кыргызстанаи Таджикистана.Пограничники с обеих сторон открыли огонь, в ходе перестрелки пострадали несколько таджикских военнослужащих. Данных о пострадавших с кыргызской стороны пока нет.

кыргызстан

таджикистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, кыргызстан, таджикистан, конфликт, видео