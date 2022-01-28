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Десятки мирных жителей эвакуировали с границы Кыргызстана и Таджикистана - видео
Десятки мирных жителей эвакуировали с границы Кыргызстана и Таджикистана - видео
В Кыргызстане эвакуировали жителей 10 сел у границы с Таджикистаном. Смотрите подробности в видео 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T09:05+0400
2022-01-28T09:05+0400
2022-01-28T09:47+0400
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Часть людей покинула дома самостоятельно на личных автомобилях, другим помогали местные власти. Эвакуированных размещают в школах в Баткене и посёлке Рават. Конфликт на таджикско-кыргызской границе начался из-за попыток перекрыть местную дорогу. После переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако вскоре, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Кыргызстанаи Таджикистана.Пограничники с обеих сторон открыли огонь, в ходе перестрелки пострадали несколько таджикских военнослужащих. Данных о пострадавших с кыргызской стороны пока нет.
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видео, мультимедиа, кыргызстан, таджикистан, конфликт, видео
Десятки мирных жителей эвакуировали с границы Кыргызстана и Таджикистана - видео
09:05 28.01.2022 (обновлено: 09:47 28.01.2022)
В Кыргызстане эвакуировали жителей 10 сел у границы с Таджикистаном. Смотрите подробности в видео
Часть людей покинула дома самостоятельно на личных автомобилях, другим помогали местные власти. Эвакуированных размещают в школах в Баткене и посёлке Рават.
Конфликт на таджикско-кыргызской границе начался из-за попыток перекрыть местную дорогу. После переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако вскоре, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Кыргызстанаи Таджикистана.
Пограничники с обеих сторон открыли огонь, в ходе перестрелки пострадали несколько таджикских военнослужащих. Данных о пострадавших с кыргызской стороны пока нет.