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Верхний Ларс: движение для грузовых автомобилей восстановлено

Верхний Ларс: движение для грузовых автомобилей восстановлено

На Военно-Грузинской дороге сняли ограничения для грузовых автомобилей 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T17:04+0400

2022-01-28T17:04+0400

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грузия

департамент автомобильных дорог

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено для всех видов транспорта.Ранее из-за снегопада и гололеда на участке Гудаури-Коби дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс действовал запрет на перемещение автомобилей с прицепами и полуприцепами.Как говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии, движение восстановлено в результате интенсивных работ по очистке от снега.По данным Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели.Движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, погода