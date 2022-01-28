https://sputnik-georgia.ru/20220128/voyna-budet-lavrov-otvetil-na-ostrye-voprosy-263955616.html
Война будет? Лавров ответил на острые вопросы
Война будет? Лавров ответил на острые вопросы
Москва хочет, чтобы с ней "работали честно", подчеркнул российский министр 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T13:43+0400
2022-01-28T13:43+0400
2022-01-28T14:19+0400
россия
в мире
украина
сергей лавров
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Войны не будет, если это обстоятельство будет зависеть от российской стороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Sputnik и трем другим радиостанциям.Ответ США и НАТО на предложения РФ – попытка "заболтать" проблемы безопасности>>Лавров подчеркнул, что предложения по гарантиям безопасности – это не ультиматум, просто Москва хочет, чтобы с ней "работали честно". Министр отметил, что переговоры с США и НАТО по этой теме еще не завершены, и в ответе на российскую инициативу есть "рациональные зерна". Однако Запад "выдирает" из положений ОБСЕ по неделимости безопасности только то, что выгодно ему.Москва намерена направить всем своим коллегам запрос с требованием объяснить, как они собираются выполнять пункты этого документа. Параллельно Россия готовит ответ Вашингтону и Брюсселю, сейчас идет его межведомственная проработка.Лавров отдельно остановился на реакции США и НАТО на присланные ранее проекты по безопасности, назвав первую – "верхом дипломатии", вторую – "очень идеологизированной". Он также добавил, что ему стыдно за тех, кто писал ответ Альянса. При этом подробности не приводятся, так как западные партнеры просили не обнародовать их.Непосредственно об Украине Лавров сказал, что необходимо заставить Киев выполнять Минские соглашения – "тогда все будет в порядке".Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий и это не должно никого волновать.Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня: сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Москва получила секретное послание из Вашингтона>>В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" – нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации – действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении Альянса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, украина, сергей лавров
Война будет? Лавров ответил на острые вопросы
13:43 28.01.2022 (обновлено: 14:19 28.01.2022)
Москва хочет, чтобы с ней "работали честно", подчеркнул российский министр
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik.
Войны не будет, если это обстоятельство будет зависеть от российской стороны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью
Sputnik и трем другим радиостанциям.
Лавров подчеркнул, что предложения по гарантиям безопасности – это не ультиматум, просто Москва хочет, чтобы с ней "работали честно". Министр отметил, что переговоры с США и НАТО по этой теме еще не завершены, и в ответе на российскую инициативу есть "рациональные зерна". Однако Запад "выдирает" из положений ОБСЕ по неделимости безопасности только то, что выгодно ему.
"Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим", – добавил он эфире Sputnik, "Эха Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольской правды".
Москва намерена направить всем своим коллегам запрос с требованием объяснить, как они собираются выполнять пункты этого документа. Параллельно Россия готовит ответ Вашингтону и Брюсселю, сейчас идет его межведомственная проработка.
Лавров отдельно остановился на реакции США и НАТО на присланные ранее проекты по безопасности, назвав первую – "верхом дипломатии", вторую – "очень идеологизированной". Он также добавил, что ему стыдно за тех, кто писал ответ Альянса. При этом подробности не приводятся, так как западные партнеры просили не обнародовать их.
Непосредственно об Украине Лавров сказал, что необходимо заставить Киев выполнять Минские соглашения – "тогда все будет в порядке".
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий и это не должно никого волновать.
Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня: сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" – нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации – действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении Альянса.
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