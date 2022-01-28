https://sputnik-georgia.ru/20220128/vrach-rasskazal-kak-vosstanovitsya-posle-bolezni-omikronom-263949242.html

Врач рассказал, как восстановиться после болезни "омикроном"

Врач рассказал, как восстановиться после болезни "омикроном"

Многие не знают, на что нужно обратить внимание после перенесенной болезни и как быстрее прийти в форму 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T14:27+0400

2022-01-28T14:27+0400

2022-01-28T14:27+0400

новости

наука

здоровье

коронавирус covid-19

советы врачей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1e/250753255_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_83125a3f84fc1dd6442408f439ab0c36.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Полное обследование организма – именно с этого надо начать, если вы хотите восстановиться после болезни штамма коронавируса "омикрон".Врачи советуют в течение года после выписки сделать КТ легких, а также ЭКГ, анализ мочи, общий анализ крови. В случае отклонений от нормы в анализах, лучше обсудить это со специалистом.По словам медиков, любая болезнь – это повод остановиться, осмотреться, проанализировать свою жизнь. Не секрет, что малоактивный образ жизни, вредные привычки и неправильный психологический настрой приводят к болезням.Надо добавить в жизнь спорт, обогатить рацион свежими фруктами и овощами. При тяжелом течении болезни в организме происходит существенная утрата протеинов белка. Поэтому хотя бы пару раз в неделю белок – рыбные и мясные блюда. Очень важны в период восстановления жиры, но это должны быть жиры натурального происхождения. Кроме того, в пище должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов – овсянка, гречка, рис, перловка, булгур, а также бобовые.Многие люди жалуются, что после коронавируса у них возникают проблемы с памятью. Во избежание временного ухудшения памяти после COVID-19 хорошо принимать простые фитопрепараты, в состав которых входит селен или магний. Они улучшают работу кровообращения головного мозга. Важно помнить, что восстановление после COVID-19 в среднем занимает от одного до 2,5 месяца. Однако оно может продлиться и дольше, особенно если пришлось прибегнуть к помощи ИВЛ. Возникающие осложнения и общее ухудшение самочувствия после COVID-19 называют "синдромом постковидного типа".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

новости, наука, здоровье, коронавирус covid-19, советы врачей