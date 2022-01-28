https://sputnik-georgia.ru/20220128/vrach-rasskazal-kak-vosstanovitsya-posle-bolezni-omikronom-263949242.html
Врач рассказал, как восстановиться после болезни "омикроном"
Врач рассказал, как восстановиться после болезни "омикроном"
Многие не знают, на что нужно обратить внимание после перенесенной болезни и как быстрее прийти в форму 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T14:27+0400
2022-01-28T14:27+0400
2022-01-28T14:27+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Полное обследование организма – именно с этого надо начать, если вы хотите восстановиться после болезни штамма коронавируса "омикрон".Врачи советуют в течение года после выписки сделать КТ легких, а также ЭКГ, анализ мочи, общий анализ крови. В случае отклонений от нормы в анализах, лучше обсудить это со специалистом.По словам медиков, любая болезнь – это повод остановиться, осмотреться, проанализировать свою жизнь. Не секрет, что малоактивный образ жизни, вредные привычки и неправильный психологический настрой приводят к болезням.Надо добавить в жизнь спорт, обогатить рацион свежими фруктами и овощами. При тяжелом течении болезни в организме происходит существенная утрата протеинов белка. Поэтому хотя бы пару раз в неделю белок – рыбные и мясные блюда. Очень важны в период восстановления жиры, но это должны быть жиры натурального происхождения. Кроме того, в пище должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов – овсянка, гречка, рис, перловка, булгур, а также бобовые.Многие люди жалуются, что после коронавируса у них возникают проблемы с памятью. Во избежание временного ухудшения памяти после COVID-19 хорошо принимать простые фитопрепараты, в состав которых входит селен или магний. Они улучшают работу кровообращения головного мозга. Важно помнить, что восстановление после COVID-19 в среднем занимает от одного до 2,5 месяца. Однако оно может продлиться и дольше, особенно если пришлось прибегнуть к помощи ИВЛ. Возникающие осложнения и общее ухудшение самочувствия после COVID-19 называют "синдромом постковидного типа".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анна Гигаури
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
новости, наука, здоровье, коронавирус covid-19, советы врачей
Врач рассказал, как восстановиться после болезни "омикроном"
Многие не знают, на что нужно обратить внимание после перенесенной болезни и как быстрее прийти в форму
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Полное обследование организма – именно с этого надо начать, если вы хотите восстановиться после болезни штамма коронавируса "омикрон".
Цель обследований – выявить отклонения, которые могут иметь неприятные последствия. Это сердечно-сосудистые нарушения, поражения дыхательной системы, предрасположенность к тромбозу.
Врачи советуют в течение года после выписки сделать КТ легких, а также ЭКГ, анализ мочи, общий анализ крови. В случае отклонений от нормы в анализах, лучше обсудить это со специалистом.
По словам медиков, любая болезнь – это повод остановиться, осмотреться, проанализировать свою жизнь. Не секрет, что малоактивный образ жизни, вредные привычки и неправильный психологический настрой приводят к болезням.
Надо добавить в жизнь спорт, обогатить рацион свежими фруктами и овощами. При тяжелом течении болезни в организме происходит существенная утрата протеинов белка. Поэтому хотя бы пару раз в неделю белок – рыбные и мясные блюда.
Очень важны в период восстановления жиры, но это должны быть жиры натурального происхождения. Кроме того, в пище должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов – овсянка, гречка, рис, перловка, булгур, а также бобовые.
Чего нельзя делать после коронавируса, так это принимать в большом количестве алкоголь, много курить, брать на себя чрезмерные физические нагрузки, переохлаждаться и недосыпать. Также противопоказаны усиленные кардиоупражнения.
Многие люди жалуются, что после коронавируса у них возникают проблемы с памятью. Во избежание временного ухудшения памяти после COVID-19 хорошо принимать простые фитопрепараты, в состав которых входит селен или магний. Они улучшают работу кровообращения головного мозга.
Важно помнить, что восстановление после COVID-19 в среднем занимает от одного до 2,5 месяца. Однако оно может продлиться и дольше, особенно если пришлось прибегнуть к помощи ИВЛ. Возникающие осложнения и общее ухудшение самочувствия после COVID-19 называют "синдромом постковидного типа".
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