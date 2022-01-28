https://sputnik-georgia.ru/20220128/zavershit-li-omikron-pandemiyu-otvet-epidemiologa-263921442.html
Завершит ли "омикрон" пандемию? Ответ эпидемиолога
Завершит ли "омикрон" пандемию? Ответ эпидемиолога
Близится ли пандемия к концу и что этому может помешать, на этот вопрос ответил ведущий инфекционист страны 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T01:32+0400
2022-01-28T01:32+0400
2022-01-28T02:57+0400
шестая волна
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штамм коронавируса "омикрон"
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. В 2022 году наступит конец пандемии COVID-19, при условии, что в ближайшие 2-3 месяца не появится еще одного нового, принципиально иного и серьезного штамма, заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.В Грузии бушует шестая волна коронавируса, вызванная новым штаммом "омикрон", который выявили в стране в конце прошлого года – 20 декабря. В последние дни число новых случаев инфицирования фиксируется более 17 тысяч, что является рекордным показателем за весь период пандемии в стране. А с начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.По его словам, несмотря на невысокие темпы вакцинации, этот процесс все равно продолжится, пока в стране не будет привито 80% населения."А ту пустоту, которая осталась после вакцинации, заполнят новые препараты Pfizer и Merck. Эта комбинация проверена миром. Побороть пандемию отдельной вакцинацией сложно, но гораздо проще использовать эффективную вакцину и эффективное лекарство", – отметил он.По данным за 27 января число граждан Грузии, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса, составляет 1 215 005 человек или 42,3% взрослого населения страны.Как минимум одной дозой вакцины привились 1 327 689 человек или 46,2% населения старше 18 лет. Бустер-дозы сделали 141 319 граждан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"
Завершит ли "омикрон" пандемию? Ответ эпидемиолога
01:32 28.01.2022 (обновлено: 02:57 28.01.2022)
Близится ли пандемия к концу и что этому может помешать, на этот вопрос ответил ведущий инфекционист страны
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. В 2022 году наступит конец пандемии COVID-19, при условии, что в ближайшие 2-3 месяца не появится еще одного нового, принципиально иного и серьезного штамма, заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.
В Грузии бушует шестая волна коронавируса, вызванная новым штаммом "омикрон", который выявили в стране в конце прошлого года – 20 декабря. В последние дни число новых случаев инфицирования фиксируется более 17 тысяч, что является рекордным показателем за весь период пандемии в стране. А с начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.
"Завершит ли "омикрон" пандемию? Я вам так скажу, если не появится еще новый серьезный штамм, а штаммы всегда появляются, но не такие серьезные, как "дельта" и "омикрон". Если не появится, она обязательно закончится", – сказал Церцвадзе в передаче "Ночной курьер" на телеканале "Рустави 2".
По его словам, несмотря на невысокие темпы вакцинации, этот процесс все равно продолжится, пока в стране не будет привито 80% населения.
"А ту пустоту, которая осталась после вакцинации, заполнят новые препараты Pfizer и Merck. Эта комбинация проверена миром. Побороть пандемию отдельной вакцинацией сложно, но гораздо проще использовать эффективную вакцину и эффективное лекарство", – отметил он.
По данным за 27 января число граждан Грузии, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса, составляет 1 215 005 человек или 42,3% взрослого населения страны.
Как минимум одной дозой вакцины привились 1 327 689 человек или 46,2% населения старше 18 лет. Бустер-дозы сделали 141 319 граждан.
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