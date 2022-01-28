https://sputnik-georgia.ru/20220128/zavershit-li-omikron-pandemiyu-otvet-epidemiologa-263921442.html

Завершит ли "омикрон" пандемию? Ответ эпидемиолога

Завершит ли "омикрон" пандемию? Ответ эпидемиолога

Близится ли пандемия к концу и что этому может помешать, на этот вопрос ответил ведущий инфекционист страны 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T01:32+0400

2022-01-28T01:32+0400

2022-01-28T02:57+0400

шестая волна

общество

новости

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

штамм коронавируса "омикрон"

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. В 2022 году наступит конец пандемии COVID-19, при условии, что в ближайшие 2-3 месяца не появится еще одного нового, принципиально иного и серьезного штамма, заявил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.В Грузии бушует шестая волна коронавируса, вызванная новым штаммом "омикрон", который выявили в стране в конце прошлого года – 20 декабря. В последние дни число новых случаев инфицирования фиксируется более 17 тысяч, что является рекордным показателем за весь период пандемии в стране. А с начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.По его словам, несмотря на невысокие темпы вакцинации, этот процесс все равно продолжится, пока в стране не будет привито 80% населения."А ту пустоту, которая осталась после вакцинации, заполнят новые препараты Pfizer и Merck. Эта комбинация проверена миром. Побороть пандемию отдельной вакцинацией сложно, но гораздо проще использовать эффективную вакцину и эффективное лекарство", – отметил он.По данным за 27 января число граждан Грузии, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса, составляет 1 215 005 человек или 42,3% взрослого населения страны.Как минимум одной дозой вакцины привились 1 327 689 человек или 46,2% населения старше 18 лет. Бустер-дозы сделали 141 319 граждан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"