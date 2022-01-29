https://sputnik-georgia.ru/20220129/antirekord-chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-za-sutki-uvelichilos-na-18-274-263975239.html

Антирекорд! Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 18 274

Антирекорд! Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 18 274

За последние 24 часа от коронавируса скончался 41 человек, выздоровели за сутки 8 400 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T11:02+0400

2022-01-29T11:02+0400

2022-01-29T11:36+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 18 274 – это абсолютный антирекорд с начала пандемии в стране.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 145 508 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 8 400 человек, а с начала пандемии – 995 328. Скончались 14 911 (+41 за сутки).За сутки сделано 84 762 теста, из которых 48 320 – на антиген и 34 442 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 21,56%, за последние 14 дней – 18,99%, за последние семь дней –22,67%.Всего в Грузии сделано 2 704 957 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 8 310 прививок.В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах – 5 084, в ковид-гостиницах – 2 091.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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