https://sputnik-georgia.ru/20220129/avtomat-oboymy-i-vzryvchatka-u-pensionera-v-gruzii-nashli-arsenal-oruzhiya-263976829.html

Автомат, обоймы и взрывчатка: у пенсионера в Грузии нашли арсенал оружия

Автомат, обоймы и взрывчатка: у пенсионера в Грузии нашли арсенал оружия

Теперь пожилому мужчине грозит до шести лет тюремного заключения 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T14:36+0400

2022-01-29T14:36+0400

2022-01-29T14:36+0400

происшествия

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преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Сотрудники грузинской полиции во время операции в регионе Самегрело - Земо Сванети обнаружили у пенсионера автомат, запас патронов и взрывные устройства.По данным МВД, мужчина, 1949 года рождения, у себя дома в селе Мартвильского района хранил автомат, шесть обойм, 93 патрона, четыре капсюля-детонатора и двухствольное ружье.В рамках операции был задержан также житель села района Местиа, в доме которого также хранились автомат и патроны.Оба мужчины задержаны и теперь им грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, преступность в грузии