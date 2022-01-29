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Автомат, обоймы и взрывчатка: у пенсионера в Грузии нашли арсенал оружия
Автомат, обоймы и взрывчатка: у пенсионера в Грузии нашли арсенал оружия
Теперь пожилому мужчине грозит до шести лет тюремного заключения 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T14:36+0400
2022-01-29T14:36+0400
2022-01-29T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Сотрудники грузинской полиции во время операции в регионе Самегрело - Земо Сванети обнаружили у пенсионера автомат, запас патронов и взрывные устройства.По данным МВД, мужчина, 1949 года рождения, у себя дома в селе Мартвильского района хранил автомат, шесть обойм, 93 патрона, четыре капсюля-детонатора и двухствольное ружье.В рамках операции был задержан также житель села района Местиа, в доме которого также хранились автомат и патроны.Оба мужчины задержаны и теперь им грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
Автомат, обоймы и взрывчатка: у пенсионера в Грузии нашли арсенал оружия
Теперь пожилому мужчине грозит до шести лет тюремного заключения
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Сотрудники грузинской полиции во время операции в регионе Самегрело - Земо Сванети обнаружили у пенсионера автомат, запас патронов и взрывные устройства.
По данным
МВД, мужчина, 1949 года рождения, у себя дома в селе Мартвильского района хранил автомат, шесть обойм, 93 патрона, четыре капсюля-детонатора и двухствольное ружье.
В рамках операции был задержан также житель села района Местиа, в доме которого также хранились автомат и патроны.
Оба мужчины задержаны и теперь им грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
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