https://sputnik-georgia.ru/20220129/chuvstvovala-sebya-uzhasno--evan-reychel-vud-zayavila-chto-merilin-menson-ee-iznasiloval--263920438.html
"Чувствовала себя ужасно" – Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэрилин Мэнсон ее изнасиловал
"Чувствовала себя ужасно" – Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэрилин Мэнсон ее изнасиловал
Это далеко не первое обвинение знаменитого певца в сексуальном изнасиловании
2022-01-29T11:11+0400
2022-01-29T11:11+0400
2022-01-29T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Американская актриса Эван Рэйчел Вуд утверждает, что Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее во время съемок клипа и снял это на камеру.Речь идет о съемках клипа Heart-Shaped Glasses в 2007 году, в которых актриса принимала участие. На тот момент пара была в отношениях. Более того, они были вместе три года и заключили помолвку, однако позже ее расторгли.Девушка поговорила на эту тему в документальном фильме Phoenix Rising, показ которого состоялся на фестивале Sundance. Актриса говорит, что знала, что ей нужно будет имитировать секс с Мэнсоном, однако уже во время съемок половой акт оказался настоящим."Мы обсуждали, что нужно будет изобразить на камеру, что мы занимаемся сексом. Однако во время съемки он вошел в меня на самом деле. Я не давала согласия на это", – говорит Вуд.Актриса вспоминала, что это стало неожиданностью как для нее, так и для всей съемочной группы.Ранее актриса не раз говорила о насилии со стороны Мэнсона. Девушка отмечала, что в бывший возлюбленный "промыл ей мозги", когда ей не было 18 лет, манипулировал и издевался над ней.В физическом и психологическом насилии Мэнсона обвинили и другие женщины. Так, модель Эшли Морган Смитлайн и актриса Эсме Бьянко заявили, что музыкант избивал их, резал ножом и насиловал в спящем и бессознательном состоянии. Мэнсон, в свою очередь, обвинения опровергает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
шоу-бизнес, зарубежные звезды
"Чувствовала себя ужасно" – Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэрилин Мэнсон ее изнасиловал
Это далеко не первое обвинение знаменитого певца в сексуальном изнасиловании
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Американская актриса Эван Рэйчел Вуд утверждает, что Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее во время съемок клипа и снял это на камеру.
Речь идет о съемках клипа Heart-Shaped Glasses в 2007 году, в которых актриса принимала участие. На тот момент пара была в отношениях. Более того, они были вместе три года и заключили помолвку, однако позже ее расторгли.
Девушка поговорила на эту тему в документальном фильме Phoenix Rising, показ которого состоялся на фестивале Sundance. Актриса говорит, что знала, что ей нужно будет имитировать секс с Мэнсоном, однако уже во время съемок половой акт оказался настоящим.
"Мы обсуждали, что нужно будет изобразить на камеру, что мы занимаемся сексом. Однако во время съемки он вошел в меня на самом деле. Я не давала согласия на это", – говорит Вуд.
Актриса вспоминала, что это стало неожиданностью как для нее, так и для всей съемочной группы.
"Я чувствовала себя ужасно, мне было очень стыдно. Всей команде было неловко. Они не знали, что им делать", – рассказала актриса.
Ранее актриса не раз говорила о насилии со стороны Мэнсона. Девушка отмечала, что в бывший возлюбленный "промыл ей мозги", когда ей не было 18 лет, манипулировал и издевался над ней.
В физическом и психологическом насилии Мэнсона обвинили и другие женщины. Так, модель Эшли Морган Смитлайн и актриса Эсме Бьянко заявили, что музыкант избивал их, резал ножом и насиловал в спящем и бессознательном состоянии. Мэнсон, в свою очередь, обвинения опровергает.
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