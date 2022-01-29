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"Чувствовала себя ужасно" – Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэрилин Мэнсон ее изнасиловал

"Чувствовала себя ужасно" – Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэрилин Мэнсон ее изнасиловал

Это далеко не первое обвинение знаменитого певца в сексуальном изнасиловании

2022-01-29T11:11+0400

2022-01-29T11:11+0400

2022-01-29T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Американская актриса Эван Рэйчел Вуд утверждает, что Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее во время съемок клипа и снял это на камеру.Речь идет о съемках клипа Heart-Shaped Glasses в 2007 году, в которых актриса принимала участие. На тот момент пара была в отношениях. Более того, они были вместе три года и заключили помолвку, однако позже ее расторгли.Девушка поговорила на эту тему в документальном фильме Phoenix Rising, показ которого состоялся на фестивале Sundance. Актриса говорит, что знала, что ей нужно будет имитировать секс с Мэнсоном, однако уже во время съемок половой акт оказался настоящим."Мы обсуждали, что нужно будет изобразить на камеру, что мы занимаемся сексом. Однако во время съемки он вошел в меня на самом деле. Я не давала согласия на это", – говорит Вуд.Актриса вспоминала, что это стало неожиданностью как для нее, так и для всей съемочной группы.Ранее актриса не раз говорила о насилии со стороны Мэнсона. Девушка отмечала, что в бывший возлюбленный "промыл ей мозги", когда ей не было 18 лет, манипулировал и издевался над ней.В физическом и психологическом насилии Мэнсона обвинили и другие женщины. Так, модель Эшли Морган Смитлайн и актриса Эсме Бьянко заявили, что музыкант избивал их, резал ножом и насиловал в спящем и бессознательном состоянии. Мэнсон, в свою очередь, обвинения опровергает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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