https://sputnik-georgia.ru/20220129/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-29-yanvarya-263976010.html
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 29 января
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 29 января
Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в грузинской столице 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T13:21+0400
2022-01-29T13:21+0400
2022-01-29T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузинские медики из 18 284 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 9 297 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 84 726 тестов на коронавирус, 48 320 – на антиген, 34 442 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 145 508 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 8 400 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 995 328 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 41 пациент, а с начала пандемии – 14 911.На данный момент в Грузии 135 243 активных случая, из них 5 084 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 033 пациентов тяжелое, из них 274 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 091 пациент находится в ковид-гостиницах, 128 068 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 35 человек.Показатель положительности по данным на 28 января составляет 21,56%, за две недели – 18,99%, за семь дней – 22,67%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 29 января
Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik.
Грузинские медики из 18 284 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 9 297 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 988
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 74.
В стране за последние сутки сделано 84 726 тестов на коронавирус, 48 320 – на антиген, 34 442 – ПЦР-теста.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 145 508 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 8 400 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 995 328 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 41 пациент, а с начала пандемии – 14 911.
На данный момент в Грузии 135 243 активных случая, из них 5 084 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 033 пациентов тяжелое, из них 274 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 091 пациент находится в ковид-гостиницах, 128 068 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 35 человек.
Показатель положительности по данным на 28 января составляет 21,56%, за две недели – 18,99%, за семь дней – 22,67%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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