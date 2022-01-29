https://sputnik-georgia.ru/20220129/goroskop-na-segodnya-30-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263973132.html

Гороскоп на сегодня 30 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 30 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на воскресенье, 30 января, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а... 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T10:04+0400

2022-01-29T10:04+0400

2022-01-29T10:04+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/01/250512068_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_c430c694cf114cb7e065fc7974907ebc.jpg

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 30 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 30 января придется решать важные вопросы, такие как заключение коммерческих сделок и крупные приобретения. Знаку зодиака желательно сегодня быть осмотрительным, чтобы не оказаться обманутым. К вечеру возможны неприятности. Гороскоп возникшие конфликты рекомендует Овнам уладить мирно. Посвятите день пешим прогулкам и физическим упражнениям.ТелецТельцов 30 января ждет день полный недопонимания и конфликтов. Но знаку зодиака не следует на этом заострять внимание – лучше посветить день смене имиджа и обновлению гардероба. Тельцы больше внимания должны уделять партнеру и семье. По гороскопу знаку зодиака нужно помнить, что активный образ жизни помогает сохранять здоровье и поддерживает организм в постоянном тонусе.БлизнецыБлизнецов 30 января ждет эмоционально напряженный день – излишние эмоции могут привести к ссоре или разочарованию. Представителям знака зодиака лучше сегодня отказаться от тщеславия и эгоизма и сконцентрироваться на положительных мыслях. Шопинг отвлечет знак зодиака от дурных мыслей, но гороскоп советует не спустить все деньги, которые с неба не падают.РакРакам 30 января следует подвести итоги и освободится по возможности от всего неприятного. Возможны сегодня ссоры с любимым человеком, хотя видимых причин для них нет. Знак зодиака избежать конфликтов сможет, если проявит терпение и тактичность. Гороскоп Раку советует посвятить вечер родным и помочь им в решении проблем. Воздержитесь сегодня от активных физических нагрузок.ЛевЛьвов 30 января ждет благополучный день для выгодных коммерческих сделок и крупных приобретений. Но знаку зодиака сегодня следует быть осмотрительным, чтобы свойственная им щедрость, не стала при торговых сделках причиной осложнений. Гороскоп Львам рекомендует воздержаться сегодня от активных физических нагрузок –знаку зодиака полезны пешие прогулки.ДеваДевам 30 января желательно воздержаться от неразумной траты денег, так как покупки не принесут удовлетворение. Знак зодиака разочаруют действия, направленные на повышение благосостояния. Гороскоп Девам рекомендует воздержаться от застолий и активных физических нагрузок. Знаку зодиака не следует сегодня злоупотреблять мясными блюдами и алкогольными напитками.ВесыВесам 30 января следует быть осторожными и бдительными, чтобы не упустить выгодное предложение. Напомнить о себе могут и ранее нерешенные проблемы. Представители знака зодиака смогут успешно решить неожиданно возникшие любовные проблемы. К вечеру самочувствие Весов может ухудшиться. Гороскоп им советует воздержаться сегодня от активных физических нагрузок.СкорпионСкорпионам 30 января, чтобы достичь желаемого, придется приложить максимум усилий. Знак зодиака завистники умышленно отвлекают, мешая достигнуть успеха. Скорпионам потребуется время, чтобы разобраться в себе и оценить свои силы. Гороскоп призывает их сегодня к осторожности. Не исключены травмы, поэтому будьте внимательнее на дороге и во время занятий спортом.СтрелецСтрельцы 30 января смогут раскрыть свой внутренний потенциал и проявить творческие способности во всех сферах деятельности. Знаку зодиака желательно сегодня воздержаться от коллективных мероприятий и активных физических нагрузок. Излишние эмоции могут сегодня привести к ссоре с любимым человеком. Гороскоп вечер рекомендует провести в спокойной семейной обстановке.КозерогКозерогам 30 января нужно быть собранными и бдительными – финансовые потери могут повлечь за собой неверная оценка ситуации. Неожиданное осложнение ожидается сегодня и в сердечных делах, несдержанность в общении может привести к ссоре. Гороскоп знаку зодиака рекомендует, сдержав эмоции, признать вину и пообещать уладить все своевременно, и на этом исчерпать конфликт.ВодолейВодолеи 30 января смогут в полной мере проявить свои таланты и достигнуть больших высот. Но представителям знака зодиака нужно остерегаться чужого влияния. Оно может иметь негативные последствия. По гороскопу ожидаются сегодня и небольшие семейные конфликты, но на настроение Водолеев они особо не повлияют. Одиноких ждет романтическое увлечение.РыбыРыбам 30 января могут предложить интересное дело, связанное с финансами, которое изменит их жизнь. Знаку зодиака желательно посвятить день активному отдыху и реализации своих желаний. Рыбам, для сохранения здоровья и формы, нужно начать курс упражнений, направленных на коррекцию фигуры. По гороскопу вечер знаку зодиака лучше провести в узком семейном кругу.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака