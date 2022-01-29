https://sputnik-georgia.ru/20220129/gruzinskiy-gornolyzhnyy-kurort-gudauri-v-razgar-sezona---video-263978507.html

Грузинский горнолыжный курорт Гудаури в разгар сезона – видео

Грузинский горнолыжный курорт Гудаури в разгар сезона – видео

Зимний горнолыжный курорт Гудаури – одно из самых известных в Грузии мест отдыха. Смотрите в видео Sputnik, как тут отдыхают туристы из других стран и жители... 29.01.2022, Sputnik Грузия

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2022-01-29T16:36+0400

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О Гудаури сегодня знают уже далеко за пределами Грузии. Это одно из немногих мест на территории страны, где даже в апреле можно кататься на лыжах. Обычно горнолыжный сезон в Гудаури продолжается со второй половины декабря до середины весны. В это время возможно комфортное катание на всех трассах. Курорт находится всего в 120 километрах от Тбилиси в Казбегском районе близ Крестового перевала, на высоте 2 196 метров над уровнем моря.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Общая протяженность трасс в Гудаури составляет 50 км, из них 80 процентов для любителей и 20 процентов для профессионалов. При этом подъемники на курорте Гудаури рассчитаны на одновременное обслуживание до 11 тысяч человек. Нижняя станция подъемника в Гудаури находится на высоте 1 990 метров, а верхняя – на 2 993 метра над уровнем моря.В пик сезона, до пандемии коронавируса, тут было не протолкнуться, ведь покататься на лыжах любят не только туристы, но и жители страны. Затем были введены ограничения из-за коронавируса, в прошлом году курорт Гудаури открылся только в марте. Зато сейчас покататься на лыжах тут можно и в зимние месяцы.

гудаури

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