https://sputnik-georgia.ru/20220129/gruzinskiy-gornolyzhnyy-kurort-gudauri-v-razgar-sezona---video-263978507.html
Грузинский горнолыжный курорт Гудаури в разгар сезона – видео
Грузинский горнолыжный курорт Гудаури в разгар сезона – видео
Зимний горнолыжный курорт Гудаури – одно из самых известных в Грузии мест отдыха. Смотрите в видео Sputnik, как тут отдыхают туристы из других стран и жители... 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T16:36+0400
2022-01-29T16:36+0400
2022-01-29T16:56+0400
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О Гудаури сегодня знают уже далеко за пределами Грузии. Это одно из немногих мест на территории страны, где даже в апреле можно кататься на лыжах. Обычно горнолыжный сезон в Гудаури продолжается со второй половины декабря до середины весны. В это время возможно комфортное катание на всех трассах. Курорт находится всего в 120 километрах от Тбилиси в Казбегском районе близ Крестового перевала, на высоте 2 196 метров над уровнем моря.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Общая протяженность трасс в Гудаури составляет 50 км, из них 80 процентов для любителей и 20 процентов для профессионалов. При этом подъемники на курорте Гудаури рассчитаны на одновременное обслуживание до 11 тысяч человек. Нижняя станция подъемника в Гудаури находится на высоте 1 990 метров, а верхняя – на 2 993 метра над уровнем моря.В пик сезона, до пандемии коронавируса, тут было не протолкнуться, ведь покататься на лыжах любят не только туристы, но и жители страны. Затем были введены ограничения из-за коронавируса, в прошлом году курорт Гудаури открылся только в марте. Зато сейчас покататься на лыжах тут можно и в зимние месяцы.
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видео, мультимедиа, гудаури, зимние курорты грузии, туризм в грузии, зимний отдых, зимние виды спорта, видео-новости из грузии, видео
Грузинский горнолыжный курорт Гудаури в разгар сезона – видео
16:36 29.01.2022 (обновлено: 16:56 29.01.2022)
Зимний горнолыжный курорт Гудаури – одно из самых известных в Грузии мест отдыха. Смотрите в видео Sputnik, как тут отдыхают туристы из других стран и жители страны в январе
О Гудаури сегодня знают уже далеко за пределами Грузии. Это одно из немногих мест на территории страны, где даже в апреле можно кататься на лыжах. Обычно горнолыжный сезон в Гудаури продолжается со второй половины декабря до середины весны. В это время возможно комфортное катание на всех трассах. Курорт находится всего в 120 километрах от Тбилиси в Казбегском районе близ Крестового перевала, на высоте 2 196 метров над уровнем моря.
Общая протяженность трасс в Гудаури составляет 50 км, из них 80 процентов для любителей и 20 процентов для профессионалов. При этом подъемники на курорте Гудаури рассчитаны на одновременное обслуживание до 11 тысяч человек. Нижняя станция подъемника в Гудаури находится на высоте 1 990 метров, а верхняя – на 2 993 метра над уровнем моря.
В пик сезона, до пандемии коронавируса, тут было не протолкнуться, ведь покататься на лыжах любят не только туристы, но и жители страны. Затем были введены ограничения из-за коронавируса, в прошлом году курорт Гудаури открылся только в марте. Зато сейчас покататься на лыжах тут можно и в зимние месяцы.