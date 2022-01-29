https://sputnik-georgia.ru/20220129/gruziya--regionalnyy-khab--v-portu-poti-otkrylas-novaya-pristan-263979255.html

"Грузия – региональный хаб" – в порту Поти открылась новая пристань

"Грузия – региональный хаб" – в порту Поти открылась новая пристань

Длина многофункционального причала – 400 метров, глубина – 13,5 метра 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T18:31+0400

2022-01-29T18:31+0400

2022-01-29T18:31+0400

экономика

грузия

ираклий гарибашвили

туризм

поти

потийский порт

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Первая фаза реконструкции порта Поти завершена, и теперь порт может принимать суда с большей вместимостью.Осуществление реконструкции порта началось в 2019 году. Проект состоит из двух фаз. Первая фаза завершилась строительством мола длиной 1,7 тысячи метров и устройством многофункционального причала длиной 400 метров и глубиной 13,5 метра, что дает возможность порту принимать судна до 9 тысяч TEU и даст возможность обработки сыпучих и других грузов дополнительно объемом 150 тысяч TEU.По его словам, правительство Грузии будет полностью поддерживать компанию PACE Group, которая обеспечивает эксплуатацию восьми терминалов Потийского порта и занимается новым проектом.Вторая фаза проекта предполагает строительство контейнерного причала длиной 300 метров, где будет расположено три причальных крана, что даст возможность увеличить годовую грузопроводимость до 1 миллиона TEU. Компания планирует оперировать сухими грузами. Это металл из всего региона, удобрения, а также зерновые из Азербайджана, Туркмении и Казахстана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, грузия, ираклий гарибашвили, туризм, поти, потийский порт