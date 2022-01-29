https://sputnik-georgia.ru/20220129/gruziya--regionalnyy-khab--v-portu-poti-otkrylas-novaya-pristan-263979255.html
"Грузия – региональный хаб" – в порту Поти открылась новая пристань
"Грузия – региональный хаб" – в порту Поти открылась новая пристань
Длина многофункционального причала – 400 метров, глубина – 13,5 метра 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T18:31+0400
2022-01-29T18:31+0400
2022-01-29T18:31+0400
экономика
грузия
ираклий гарибашвили
туризм
поти
потийский порт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/01/249118415_0:152:1601:1052_1920x0_80_0_0_5df557aa9285447b10e4abdd2ca514f7.jpg
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Первая фаза реконструкции порта Поти завершена, и теперь порт может принимать суда с большей вместимостью.Осуществление реконструкции порта началось в 2019 году. Проект состоит из двух фаз. Первая фаза завершилась строительством мола длиной 1,7 тысячи метров и устройством многофункционального причала длиной 400 метров и глубиной 13,5 метра, что дает возможность порту принимать судна до 9 тысяч TEU и даст возможность обработки сыпучих и других грузов дополнительно объемом 150 тысяч TEU.По его словам, правительство Грузии будет полностью поддерживать компанию PACE Group, которая обеспечивает эксплуатацию восьми терминалов Потийского порта и занимается новым проектом.Вторая фаза проекта предполагает строительство контейнерного причала длиной 300 метров, где будет расположено три причальных крана, что даст возможность увеличить годовую грузопроводимость до 1 миллиона TEU. Компания планирует оперировать сухими грузами. Это металл из всего региона, удобрения, а также зерновые из Азербайджана, Туркмении и Казахстана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
поти
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/01/249118415_0:2:1601:1202_1920x0_80_0_0_6cb8e0d2d0f9183ecc1eb1d5ec924e9d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, ираклий гарибашвили, туризм, поти, потийский порт
"Грузия – региональный хаб" – в порту Поти открылась новая пристань
Длина многофункционального причала – 400 метров, глубина – 13,5 метра
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Первая фаза реконструкции порта Поти завершена, и теперь порт может принимать суда с большей вместимостью.
Осуществление реконструкции порта началось в 2019 году. Проект состоит из двух фаз. Первая фаза завершилась строительством мола длиной 1,7 тысячи метров и устройством многофункционального причала длиной 400 метров и глубиной 13,5 метра, что дает возможность порту принимать судна до 9 тысяч TEU и даст возможность обработки сыпучих и других грузов дополнительно объемом 150 тысяч TEU.
"Главной целью нашего правительства и его главным приоритетом является формирование Грузии как регионального хаба и полная реализация нашего потенциала из-за месторасположения", – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии причала.
По его словам, правительство Грузии будет полностью поддерживать компанию PACE Group, которая обеспечивает эксплуатацию восьми терминалов Потийского порта и занимается новым проектом.
Вторая фаза проекта предполагает строительство контейнерного причала длиной 300 метров, где будет расположено три причальных крана, что даст возможность увеличить годовую грузопроводимость до 1 миллиона TEU.
Компания планирует оперировать сухими грузами. Это металл из всего региона, удобрения, а также зерновые из Азербайджана, Туркмении и Казахстана.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.