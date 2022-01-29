https://sputnik-georgia.ru/20220129/kardi-bi-otsudila-125-mln-dollarov-u-blogershi-za-oskorbitelnye-vyskazyvaniya-263919289.html

Карди Би отсудила 1,25 млн долларов у блогерши за оскорбительные высказывания

Карди Би отсудила 1,25 млн долларов у блогерши за оскорбительные высказывания

От судебных разбирательств обеим сторонам стало не по себе, однако справедливость восторжествовала

2022-01-29T17:13+0400

2022-01-29T17:13+0400

2022-01-29T17:13+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Американская певица Карди Би выиграла суд против блогера Латаши Кебе, оклеветавшей исполнительницу в своем видео.Латаша Кебе, более известная как Tasha K, в своем видео сказала, что Карди Би работала проституткой, страдает от венерических заболеваний и наркозависимости.Суд признал эти обвинения клеветой. Теперь Кебе придется выплатить певице 1,25 миллиона долларов за моральный вред.Стоит отметить, что Карди сама вышла на связь с блогером, попросив удалить ролик, однако она отказалась. После этого певица подала на нее в суд.Всемирно известная певица говорила, что из-за этих видео у нее испортились отношения с мужем и дочерью, а сама она чувствовала себя подавленной и даже думала о самоубийстве."Я счастлива, но в то же время мне грустно", – написала Карди Би после победы в суде.В свою очередь блогер Кебе также попыталась подать в суд на звезду. Она заявила, что после публикации видео ее начали преследовать поклонники Карди Би. Однако доказать это Кебе не смогла, и судебный иск был отклонен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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суд, шоу-бизнес, зарубежные звезды, карди би