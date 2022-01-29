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https://sputnik-georgia.ru/20220129/kilogrammy-marikhuany-geroin-i-konteynery-s-metadonom--itogi-reyda-gruzinskoy-politsii-263977344.html
Килограммы марихуаны, героин и контейнеры с метадоном – итоги рейда грузинской полиции
Килограммы марихуаны, героин и контейнеры с метадоном – итоги рейда грузинской полиции
Во время рейда были задержаны девять человек, в том числе два иностранца 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T15:51+0400
2022-01-29T15:51+0400
происшествия
новости
грузия
гардабанский район
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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Сотрудники грузинской полиции провели рейд в Гардабанском районе страны и изъяли большое количество различных наркотиков.По данным МВД Грузии, полицейские изъяли килограмм порошка, содержащего героин, пять упаковок чистого героина, шесть ампул морфина, пять контейнеров с жидким метадоном, пять килограмм марихуаны, 300 пластинок ЛСД, 35 грамм галлюциногенных грибов и амфетамин.Всего во время рейда были задержаны девять человек, в том числе два иностранца и один в прошлом судимый. При этом четверо задержанных обвиняются в реализации наркотиков.Для подтверждения факта реализации полиция осуществила контрольные закупки и записала факты на видео.Всем задержанным грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
гардабанский район
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происшествия, новости, грузия, гардабанский район

Килограммы марихуаны, героин и контейнеры с метадоном – итоги рейда грузинской полиции

15:51 29.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 29.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Во время рейда были задержаны девять человек, в том числе два иностранца
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Сотрудники грузинской полиции провели рейд в Гардабанском районе страны и изъяли большое количество различных наркотиков.
По данным МВД Грузии, полицейские изъяли килограмм порошка, содержащего героин, пять упаковок чистого героина, шесть ампул морфина, пять контейнеров с жидким метадоном, пять килограмм марихуаны, 300 пластинок ЛСД, 35 грамм галлюциногенных грибов и амфетамин.
Всего во время рейда были задержаны девять человек, в том числе два иностранца и один в прошлом судимый. При этом четверо задержанных обвиняются в реализации наркотиков.
Для подтверждения факта реализации полиция осуществила контрольные закупки и записала факты на видео.
Всем задержанным грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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