https://sputnik-georgia.ru/20220129/lukashenko-esli-by-k-vlasti-prishla-oppozitsiya-nato-stoyal-by-pod-smolenskom-263979176.html

Лукашенко: Если бы к власти пришла оппозиция, НАТО стоял бы под Смоленском

Лукашенко: Если бы к власти пришла оппозиция, НАТО стоял бы под Смоленском

Александр Лукашенко заявил, что если бы в прошлом году к власти в Беларуси пришла оппозиция, то блок НАТО уже стоял бы под Смоленском. Смотрите в видео, что... 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T17:27+0400

2022-01-29T17:27+0400

2022-01-29T17:48+0400

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александр лукашенко

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Лукашенко заявил, что если бы белорусская оппозиция пришла к власти в период президентских выборов в прошлом году, блок НАТО стоял бы под Смоленском. "Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало", – сказал Лукашенко.Почему президент республики Беларусь сделал такие выводы – смотрите во фрагменте его обращения с посланием к народу и парламенту в Минске. По словам Лукашенко, противников действующей власти в стране всегда было около 10%. "Людей, которые являются нашими противниками, не тех, что думают иначе, а противниками, их всегда было около 10%", – сказал Лукашенко.

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