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Лукашенко: Если бы к власти пришла оппозиция, НАТО стоял бы под Смоленском
Лукашенко: Если бы к власти пришла оппозиция, НАТО стоял бы под Смоленском
Александр Лукашенко заявил, что если бы в прошлом году к власти в Беларуси пришла оппозиция, то блок НАТО уже стоял бы под Смоленском. Смотрите в видео, что... 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T17:27+0400
2022-01-29T17:27+0400
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Лукашенко заявил, что если бы белорусская оппозиция пришла к власти в период президентских выборов в прошлом году, блок НАТО стоял бы под Смоленском. "Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало", – сказал Лукашенко.Почему президент республики Беларусь сделал такие выводы – смотрите во фрагменте его обращения с посланием к народу и парламенту в Минске. По словам Лукашенко, противников действующей власти в стране всегда было около 10%. "Людей, которые являются нашими противниками, не тех, что думают иначе, а противниками, их всегда было около 10%", – сказал Лукашенко.
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видео, мультимедиа, беларусь, александр лукашенко, видео
Лукашенко: Если бы к власти пришла оппозиция, НАТО стоял бы под Смоленском
17:27 29.01.2022 (обновлено: 17:48 29.01.2022)
Александр Лукашенко заявил, что если бы в прошлом году к власти в Беларуси пришла оппозиция, то блок НАТО уже стоял бы под Смоленском. Смотрите в видео, что сказал президент Беларуси
Лукашенко заявил, что если бы белорусская оппозиция пришла к власти в период президентских выборов в прошлом году, блок НАТО стоял бы под Смоленском. "Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало", – сказал Лукашенко.
Почему президент республики Беларусь сделал такие выводы – смотрите во фрагменте его обращения с посланием к народу и парламенту в Минске. По словам Лукашенко, противников действующей власти в стране всегда было около 10%. "Людей, которые являются нашими противниками, не тех, что думают иначе, а противниками, их всегда было около 10%", – сказал Лукашенко.