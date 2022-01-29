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Микроавтобус врезался в грузовик на западе Грузии: погибла женщина
Микроавтобус врезался в грузовик на западе Грузии: погибла женщина
В результате ДТП пострадал еще один мужчина, его состояние стабильное 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T13:57+0400
2022-01-29T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Страшное ДТП произошло на дороге в районе Хоби – микроавтобус врезался в грузовик, в результате чего погибла женщина.Как передает Первый канал, авария произошла в субботу утром, когда микроавтобус вез работников на текстильную фабрику города Поти. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на обледенелой дороге и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадал еще один мужчина, его состояние стабильное.Точную причину аварии установит следствие, эксперты уже работают на месте происшествия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, преступность в грузии

Микроавтобус врезался в грузовик на западе Грузии: погибла женщина

13:57 29.01.2022 (обновлено: 14:31 29.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerАвтомобиль Скорой помощи 112 в горах зимой во время снегопада
Автомобиль Скорой помощи 112 в горах зимой во время снегопада - Sputnik Грузия, 1920, 29.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В результате ДТП пострадал еще один мужчина, его состояние стабильное
ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Страшное ДТП произошло на дороге в районе Хоби – микроавтобус врезался в грузовик, в результате чего погибла женщина.
Как передает Первый канал, авария произошла в субботу утром, когда микроавтобус вез работников на текстильную фабрику города Поти. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на обледенелой дороге и столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП пострадал еще один мужчина, его состояние стабильное.
Точную причину аварии установит следствие, эксперты уже работают на месте происшествия.
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