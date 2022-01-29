https://sputnik-georgia.ru/20220129/mikroavtobus-vrezalsya-v-gruzovik-na-zapade-gruzii-pogibla-zhenschina-263976443.html

Микроавтобус врезался в грузовик на западе Грузии: погибла женщина

Микроавтобус врезался в грузовик на западе Грузии: погибла женщина

В результате ДТП пострадал еще один мужчина, его состояние стабильное 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T13:57+0400

2022-01-29T13:57+0400

2022-01-29T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Страшное ДТП произошло на дороге в районе Хоби – микроавтобус врезался в грузовик, в результате чего погибла женщина.Как передает Первый канал, авария произошла в субботу утром, когда микроавтобус вез работников на текстильную фабрику города Поти. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на обледенелой дороге и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадал еще один мужчина, его состояние стабильное.Точную причину аварии установит следствие, эксперты уже работают на месте происшествия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, преступность в грузии